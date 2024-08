Solidariedade oficializa candidatura de George Lima à Prefeitura de Fortaleza

O Solidariedade oficializou, nesta segunda-feira (5), a candidatura do ex-deputado estadual George Lima à Prefeitura de Fortaleza. O parlamentar forma chapa pura ao lado da advogada Rachel Girão (Solidariedade), candidata a vice. Ele será o nono candidato na Capital, em 2024, e tornou pública a decisão apenas no último dia de convenções.

A convenção da sigla, reservada apenas para os filiados, ocorreu por volta das 17h, na sede da legenda, no bairro Aldeota, segundo a previsão da direção do partido.

O Solidariedade integra a base do Governo Elmano, que lançou como candidato na Capital Evandro Leitão (PT). Contudo, segundo George Lima, não houve um acordo para que os integrantes do Solidariedade compusessem o arco de aliança do petista.

“O partido estava legítimo para participar da eleição e, como não coligamos com o PT, houve divergências, democraticamente, achei melhor sair candidato para defender a sigla. Como já fui deputado, já disputei eleição, sou uma pessoa que procuro me comunicar bem, acredito que tenho novas ideias, vamos fazer uma campanha bonita” George Lima Candidato a prefeito de Fortaleza

Propostas

George disse acreditar que Fortaleza, “por ser uma das maiores metrópoles do País, poderia estar em um patamar mais globalizado”.

A base das propostas do político gira em torno da “evangelização”. “Venho com a ideia de implantar, na parte social, um apoio à evangelização, a cuidar das pessoas mais vulneráveis usando a evangelização, venho com a ideia de dar um choque de gestão no serviço público, trabalhando indicadores de satisfação na população, focar na parte de atendimento, e acredito que o maior empreendedorismo está nas pessoas”, finalizou.

De acordo com o candidato, o Solidariedade decidiu não lançar candidatos a vereador. Portanto, ele e Rachel serão os únicos nomes da sigla na campanha de Fortaleza.

Perfil

George é empresário e já atuou em diversos setores, como de alimentos, imobiliário e automobilístico. Em 2018, ingressou na política para o cargo de deputado estadual. Foi sua primeira eleição, disputando pelo Partido Verde, e obteve 8,3 mil votos.

Em 2019 e 2020 exerceu cargo no governo estadual, assessorando o então secretário Élcio Batista na Casa Civil. Em 2021, assumiu como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).