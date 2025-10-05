Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

O que explica a crise entre Câmara e Senado e como isso influencia nas estratégias para 2026

O PontoPoder conversou com cientistas políticas para entender quais os desdobramentos do tensionamento entre as duas casas legislativas

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
PontoPoder
Dois homens de terno estão sentados lado a lado em ambiente formal, em conversa próxima. Alcolumbre usa gravata vermelha estampada e o Hugo Motta gravata azul, óculos e crachá. Ao fundo, outros homens de terno desfocados.
Legenda: Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara, Hugo Motta, durante sessão conjunta das Casas
Foto: Saulo Cruz - Agência Senado

Setembro foi um mês atípico no Congresso Nacional. Habitualmente alinhados — inclusive, em embates contra o Executivo ou contra o Judiciário —, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal tiveram divergências em pautas de grande repercussão social, e a postura adotada por cada uma das casas legislativas levou a insatisfações e atritos entre deputados federais e senadores. 

O embate teve como epicentros a Proposta de Emenda à Constituição que dificultava a investigação contra parlamentares, apelidada de PEC da Blindagem, e o avanço do PL da Anistia — transformada, agora, no PL da Dosimetria

Contudo, a falta de alinhamento se reflete também na demora para pautar projetos de interesse da população, como a isenção do Imposto de Renda — que teve um texto diferente aprovado pelos senadores para pressionar pela análise na Câmara dos Deputados da proposta enviada pelo governo federal. 

Ao PontoPoder, cientistas políticas elencam fatores que contribuíram para essa desarmonia dentro do Congresso Nacional. A pressão da opinião pública, a diferença no impacto eleitoral do voto do senador ou do deputado federal em pautas de interesse da sociedade, além do enfraquecimento do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), são alguns dos elementos citados para explicar esse ‘ponto fora da curva’ na relação entre Câmara e Senado.

Aglomeração de deputados na mesa diretora da Câmara dos Deputados ao redor do presidente Hugo Motta
Legenda: Deputados ao redor de Hugo Motta na volta dos trabalhos legislativos, em agosto, após obstrução da rotina por parte dos parlamentares
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Os desdobramentos devem interferir diretamente nas estratégias para as eleições de 2026, principalmente em um cenário em que o Senado Federal já vinha sendo central nas articulações eleitorais de partidos como o PL, que quer ter maior domínio sobre a Casa Alta. 

E com a credibilidade do Congresso Nacional em baixa – a desconfiança dos brasileiros quanto ao Legislativo federal alcançou 81%, pesquisa divulgada pela Atlas/Bloomberg em agosto – existe ainda uma preocupação quanto às chances de reeleição dos parlamentares no próximo ano. 

Isolamento da Câmara dos Deputados

No dia 17 de setembro, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC da Blindagem, prevendo a necessidade de autorização do Congresso Nacional para a abertura de ação penal contra deputado federal ou senador pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Após manobra legislativa, a previsão de votação secreta foi recolocada no texto, enviado ao Senado Federal. 

Após a aprovação, foram registradas manifestações populares em mais de 30 cidades brasileiras, incluindo todas as capitais, além de críticas contundentes de senadores, incluindo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar (PSD-BA).  Ao chegar ao Senado, apenas uma semana depois de ser aceita por deputados federais, a PEC da Blindagem teve reação unânime: foi rejeitada por todos os senadores da CCJ e, na sequência, arquivada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP). 

Agora, a discussão sobre a PL da Dosimetria, com a urgência aprovada na Câmara dos Deputados, está travada pela falta de consenso com Alcolumbre. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

'Chave da impunidade': Juristas alertam para riscos trazidos pela PEC da Blindagem

A cientista política Priscila Lapa pontua que a relação entre Câmara dos Deputados e Senado é pautada levando em conta justamente esse poder de veto exercido pela outra casa legislativa. 

"E o Senado sempre é muito visto com esse poder de veto, de vetar essas iniciativas da Câmara. Claro, a Câmara também pode vetar iniciativas do Senado, mas costumeiramente a produção legislativa da Câmara é muito grande, e o Senado atua como essa casa revisora. Então, esse relacionamento entre os dois sempre leva em conta esse poder de veto que o outro tem sobre as suas medidas e o quanto isso pode gerar mais desgastes do que benesses".
Priscila Lapa
Cientista política

Apesar desse cálculo político, divergência entre as duas casas legislativas, contudo, é um "ponto fora da curva", considera. 

"De uma forma geral, nos últimos anos, as duas casas legislativas têm andado muito alinhadas. Até no processo de escolha dos seus dirigentes, existe uma certa formação de consenso da linha política que esses dirigentes terão. (...) E a gente viu também em outros momentos críticos, de conflito com o Executivo e até de conflito com o Poder Judiciário, sobretudo com o STF, em que as duas casas caminharam em bloco dentro de uma estratégia única", detalha.

Para Luciana Santana, cientista política e professora da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), a crise entre as duas casas legislativas ocorre porque "os interesses e as prioridades da Câmara se inverteram e isso provocou esse mal estar". 

"Tem, ao mesmo tempo, a discussão da (proposta de) emenda (da Blindagem) e do projeto da anistia. Sendo que a expectativa, inclusive do próprio Senado, era que se discutisse, por exemplo, a isenção do imposto de renda ou também que já viesse a proposta de reforma administrativa", elenca. "Então, a gente pode falar muito mais do contexto e da forma equivocada do encaminhamento da Câmara, que acabou provocando essas tensões".

A cientista política e professora universitária Paula Vieira acrescenta que esse "enfrentamento" feito agora pelo Senado, ao derrubar decisões e articulações políticas da Câmara dos Deputados, não é um fato isolado. "A impressão que eu tenho é que a gente está vendo uma contraposição à Câmara vindo das instituições políticas", argumenta.

"O Judiciário não é uma instituição política, mas ele tem agido na política. Então, entre os três Poderes, ele vem dentro desse equilíbrio, mas que tem feito um enfrentamento às decisões da Câmara. Nós temos um governo federal que não consegue dialogar com a Câmara dos Deputados. O governo federal não está conseguindo inserir a sua agenda nos processos decisórios da Câmara, nem a Câmara está agindo orientada por uma agenda política que seja em consonância com o Poder Executivo. Por último, a gente tem agora o Senado entrando nesse enfrentamento à Câmara".
Paula Vieira
Cientista política e professora universitária

Vieira reforça ainda que o Congresso Nacional vive um momento de pouca credibilidade com a sociedade brasileira, o que impulsiona a ação dos senadores — visto que Senado e Câmara dos Deputados são enxergados enquanto "instância única". "O Senado tem tido que responder a essas ações da Câmara que estão desarticuladas com o momento político em que as demais instituições estão envolvidas", diz.

Veja também

teaser image
PontoPoder

‘A anistia estimula novo ativismo golpista’, afirma o historiador Carlos Fico

Fragilidade de Hugo Motta

A presidência de Hugo Motta na Câmara dos Deputados também é citada para explicar o recente tensionamento entre as casas legislativas. Mais especificamente a "pouca legitimidade" de Motta. "Ele está completamente isolado, ele não tem força", diz.

"O Senado vai fazer esse enfrentamento com o presidente da Câmara que está descredibilizado, que tem pouca legitimidade entre os seus. Entre o seu próprio grupo, que é o Centrão, ele não está conseguindo ter forças para tomar as medidas regimentais que sejam favoráveis aos movimentos políticos", completa Vieira. 

A cientista política reforça que os presidentes anteriores da Câmara dos Deputados, a começar pelo ex-deputado federal Eduardo Cunha, reforçaram regimentalmente o papel da presidência, concentrando as decisões parlamentares. Rodrigo Maia e Arthur Lira sustentaram essa influência entre os demais deputados federais. Essa concentração se perdeu com Hugo Motta, que, apesar de ainda estar no primeiro ano no comando da Câmara dos Deputados, já passa por desgaste. "A Câmara hoje, diante da liderança de Hugo Motta, tem se mostrado mais vulnerável", resume Luciana Santana.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Oposição analisa cenário de Ciro ao Governo, nomes ao Senado e avalia possível divisão na direita

Tal situação é agravada pelo nível de visibilidade que a Câmara dos Deputados tem tido diante da opinião pública, um movimento também iniciado durante a presidência de Eduardo Cunha — um dos responsáveis pela articulação para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). 

"A fragilidade do presidente e a instituição visada são dois ingredientes não muito desejáveis", continua Santana. "Isso acaba deixando as vulnerabilidades da Câmara em evidência, e isso é muito ruim".

Cálculo eleitoral para 2026

Uma das consequências desses embates é a demora na análise de propostas importantes na agenda da população, como foi o caso da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. O assunto demorou a ser pautado na Câmara dos Deputados, o que levou a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado a aprovar um texto alternativo, no dia 24 de setembro. 

Uma semana depois, nesta quarta-feira (1º), os deputados federais aprovaram, por unanimidade, o texto enviado pelo Governo Lula. Agora, esse projeto segue para análise do Senado, antes de ir para a sanção presidencial. 

Para Priscila Lapa, o que vai determinar se a crise entre Câmara dos Deputados e Senado Federal vai perdurar será como ficam a tramitação de pautas importantes para a população — e que podem ter repercussão eleitoral para os parlamentares. 

"O que pode determinar o rumo que essas pautas terão em cada uma dessas casas legislativas é a tentativa de encontrar esse espaço de protagonismo junto à opinião pública, cada um está mirando fortemente nisso".

"A tentativa de otimizar as propostas, de cada um tentar trazer uma proposta que, ao mesmo tempo, contemple os interesses da classe política, mas sinalize para a população; é o que vai pautar efetivamente, mais do que propriamente o conflito em si entre as duas casas. É como se fosse assim: se tiver que criar um conflito, a gente até cria, contanto que ganhe protagonismo e ganhe proeminência perante a população".
Priscila Lapa
Cientista política

Paula Vieira pontua que, para os senadores, as repercussões eleitorais são ainda mais preocupantes. Em 2026, além de estarem em disputa dois terços das cadeiras dos senadores – ou seja, 54 das 81 vagas —, a eleição para a Casa Alta é também majoritária, exigindo a maioria dos votos para conquistar o mandato.

Hugo Motta cumprimenta Davi Alcolumbre no Congresso Nacional
Legenda: Hugo Motta e Alcolumbre no plenário da Câmara dos Deputados durante sessão solene destinada à promulgação da Emenda Constitucional que institui limite para o pagamento de precatórios
Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Na Câmara dos Deputados, por outro lado, a escolha é feita pelo sistema proporcional, "então, o deputado não precisa de uma maioria de votos, ele precisa de um recorte de votos", explica. Para ela, o desgaste de votar em pautas negativas é menor para os deputados federais. 

"Um eleitor que vê um deputado votando contra uma medida que seria a favor da população, pode ser que ele diga: 'não, não voto mais'. Mas, normalmente, o deputado tende a ter um contato com a base eleitoral mais próxima, inclusive pela própria questão do orçamento, porque temos o orçamento que ele direciona para aquela base. Então, a base não fica desassistida de tudo", afirma.

Exatamente por sentir mais o impacto eleitoral de decisões que contrariem a opinião pública, como no caso da PEC da Blindagem, e da falta de credibilidade do Congresso Nacional, é que os senadores tem "esse fôlego de reação para poder parar ali essas decisões" da Câmara dos Deputados. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Deniza Gurgel: 'A moda constrói memória na cabeça do eleitor, e o político precisa ser lembrado'

Luciana Santana alerta que, com o modelo de "freios e contra pesos" sendo usado pela Casa Alta para barrar decisões da Câmara dos Deputados, a tendência é que se fortaleça a disputa para ter maioria no Senado a partir de 2027 — o que pode deixar o Legislativo "sem um ponto de bloqueio importante", na avaliação da cientista política. 

"Há uma estratégia muito bem articulada de tentar ampliar, por exemplo, o número de bolsonaristas na casa, mas não com as vistas de tentar melhorar e qualificar a produção legislativa, mas para fazer frente ao Judiciário", argumenta.  

Até lá, a projeção feita por Priscila Lapa é de que as duas casas legislativas tendem a entrar em um "caminho de equilíbrio" para voltar a construir consensos dentro do Congresso Nacional. "Os  interesses comuns de performar bem perante a opinião pública e de interferir diretamente nas políticas que o Executivo vai propor e até ganhar protagonismo nesta pauta contra as ações que são consideradas excessivas do Poder Judiciário, de certa forma, unem mais do que separam essas duas casas legislativas", ressalta.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Dois homens de terno estão sentados lado a lado em ambiente formal, em conversa próxima. Alcolumbre usa gravata vermelha estampada e o Hugo Motta gravata azul, óculos e crachá. Ao fundo, outros homens de terno desfocados.
PontoPoder

O que explica a crise entre Câmara e Senado e como isso influencia nas estratégias para 2026

O PontoPoder conversou com cientistas políticas para entender quais os desdobramentos do tensionamento entre as duas casas legislativas

Luana Barros
Há 1 hora
Colagem de fotos da deputada Luizianne Lins.
PontoPoder

1º brasileiro da delegação para Gaza é deportado; Luizianne ainda está detida em Israel

Luizianne recusou assinar o documento de deportação acelerada das autoridades israelenses por considerá-lo abusivo

Redação
04 de Outubro de 2025
Foto mostra Cid Gomes e Camilo Santana em evento do PSB Ceará
PontoPoder

Em uma década, prefeitos do Ceará se aglomeram em poucos partidos, mobilizados por lideranças políticas

Com Cid Gomes e Camilo Santana, PSB e PT concentram mais de 65% das prefeituras cearenses

Marcos Moreira e Ingrid Campos
04 de Outubro de 2025
Cid e Junior Mano sobre o palanque ao lado de aliados
PontoPoder

Filiação de novos prefeitos ao PSB vira ato de apoio ao nome de Junior Mano na disputa pelo Senado

Novos nomes ampliam base do PSB no Ceará e impulsionam Junior Mano como pré-candidato em 2026

Igor Cavalcante e Ingrid Campos
04 de Outubro de 2025
Grupo de político em um palco durante evento do PSB. No centro, Acilon vestindo camiseta amarela com a inscrição “PSB 40 Ceará” aplaude sorrindo, cercado por apoiadores que também batem palmas e tiram fotos com celulares. Ao fundo, há uma decoração com balões brancos e amarelos e um painel com símbolos gráficos e o mapa do Ceará. A atmosfera é festiva e de celebração.
PontoPoder

Com a benção de Cid Gomes, Acilon Gonçalves e mais sete prefeitos se filiam ao PSB

Novos filiados alçam, com ampla vantagem, o PSB a maior partido do Ceará em número de prefeituras

Igor Cavalcante e Ingrid Campos
03 de Outubro de 2025
Secretária estadual de Mulheres e deputada estadual licenciada, Lia Gomes
PontoPoder

Lia Gomes vê aproximação 'tímida' entre Cid e Ciro: 'O tempo vai aplacando as raivas'

Secretária estadual de Mulheres, ela participou de evento de filiação de Acilon Gonçalves e sete prefeitos ao PSB

Luana Barros e Ingrid Campos
03 de Outubro de 2025
Colagem de fotos da deputada Luizianne Lins.
PontoPoder

Luizianne Lins fica sem comida e água durante 1º dia de prisão em Israel, diz assessoria

As atualizações sobre o estado dos tripulantes chegaram após a deputada receber a primeira visita de diplomatas da Embaixada do Brasil em Israel

Bergson Araujo Costa
03 de Outubro de 2025
Elizabeth Chagas sorri ao lado de uma cabine de votação da Justiça Eleitoral. Ela veste camiseta roxa com sua própria imagem estampada e a frase
PontoPoder

Elizabeth Chagas é mais votada na eleição da Defensoria Pública; lista tríplice vai para Elmano

Sâmia Farias, atual defensora pública geral do Ceará, pode se tornar a segunda a não ser reconduzida para o cargo

Luana Barros
03 de Outubro de 2025
Colagem com duas imagens mostra, à esquerda, Lula, e à direita, a aeronave da FAB modelo C-105A Amazonas
PontoPoder

Lula troca de avião após falha técnico-operacional, no Pará

Segundo o chefe de Estado, todos que estavam a bordo desceram, já que o avião apresentava risco de pegar fogo

Carol Melo
03 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Cid Gomes inicia ofensiva para que o PSB seja potência eleitoral em 2026 no Ceará

Senador filia o ex-prefeito Acilon Gonçalves e um grupo de sete prefeitos em ato no Eusébio

Inácio Aguiar
03 de Outubro de 2025
Cid Gomes durante entrevista à imprensa. Ele veste camisa azul e está ao lado de Evandro Leitão
PontoPoder

Influência de Cid amplia força do PSB Ceará nas prefeituras mesmo sem controle da máquina estadual

Chegando a 72 prefeituras sob seu comando, PSB consolida força nos municípios e amplia peso político de Cid Gomes para 2026

Igor Cavalcante
03 de Outubro de 2025
Deputada federal Luizianne Lins (PT/CE)
PontoPoder

Luizianne Lins está incomunicável há mais de 40 horas, diz assessoria

Parlamentar deve receber visita do serviço consular do Brasil, nesta sexta-feira (3)

Redação, Agência Brasil e AFP
03 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Paulo Câmara vai deixar a Presidência do BNB para cumprir quarentena exigida por lei; entenda

Ex-governador de Pernambuco comanda o banco público que tem sede em Fortaleza desde março de 2023

Inácio Aguiar
03 de Outubro de 2025
Imagem de Bolsonaro dentro de sua casa usada em matéria sobre sua defesa pedir a Moraes visitas
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber visitas de Valdemar e Sóstenes

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, por determinação do ministro Alexandre de Moraes

Redação
02 de Outubro de 2025
Homem de terno azul e gravata azul de bolinhas fala em um microfone em ambiente formal, possivelmente uma sessão parlamentar.
PontoPoder

Cláudio Pinho tem contas de 2018 rejeitadas na Câmara de São Gonçalo e pode ficar inelegível

O problema encontrado no processo diz respeito ao repasse de duodécimos pela Prefeitura à Câmara Municipal em valor inferior ao indicado na Lei Orçamentária

Ingrid Campos
02 de Outubro de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa vazio
PontoPoder

Falta de quórum impede Alece de abrir sessão e pautar projeto de compra de férias de policiais

Assembleia Legislativa do Ceará não conseguiu reunir número mínimo de deputados, mesmo permitindo participação remota

Marcos Moreira
02 de Outubro de 2025
Vídeo mostra invasão ao barco com Luizianne Lins próximo à Gaza
PontoPoder

Vídeo mostra invasão ao barco com Luizianne Lins próximo à Gaza

Nas imagens, a parlamentar aparece sentada no convés com os demais ocupantes, usando colete salva-vida, e com as mãos levantadas

Redação
02 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Trabalhador terá economia de R$ 4,3 mil por ano com aumento da isenção do imposto de renda

Proposta eleva a faixa de isentos para quem ganha até R$ 5 mil e aumenta a taxação para 'super-ricos'

Inácio Aguiar
02 de Outubro de 2025
Imagem de dois homens, deputados, em uma reunião formal, ambos de terno azul, sentados na mesa com microfones, com fundo decorativo moderno. Uma reunião relacionada à política na Câmara dos Deputados.
PontoPoder

Câmara deve votar pela urgência de projeto sobre bebidas adulteradas

A votação acontece nesta quinta-feira (2). Se aprovada, proposta passará a considerar falsificação de bebidas como crime hediondo

Redação
02 de Outubro de 2025
Ilustração em estilo xilogravura mostrando um homem de terno e gravata, o ex-governador Plácido Aderaldo Castelo, em primeiro plano, com traços fortes em preto e branco. Ao fundo, vê-se uma representação aérea do estádio Castelão, em Fortaleza, cercado por vias e construções esquematizadas. No canto superior direito, aparece uma placa de trânsito com indicações para “Arena Castelão”, “Parangaba” e “CE-040”. No canto esquerdo, há o logotipo da série “Baú da Política – Bairros”, com o desenho de uma urna eletrônica. O fundo traz manchas azuis que lembram pinceladas de aquarela.
PontoPoder

Baú da Política: O governador que fez de um estádio o símbolo de um bairro

A história do político que ergueu a principal arena esportiva do Ceará e deixou sua marca no bairro ao redor dela em Fortaleza

Igor Cavalcante
02 de Outubro de 2025