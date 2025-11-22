Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Moraes rejeita pedido de prisão humanitária feito pela defesa de Bolsonaro

A prisão preventiva tornou “prejudicados” todos os pedidos apresentados anteriormente pela defesa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
A imagem mostra um homem de meia-idade com os braços cruzados, vestindo uma camisa polo verde. Trata-se de Jair Bolsonaro. Ele está em frente a uma casa, posicionado diante de uma grande janela com cortinas claras. À esquerda, parte de um carro escuro aparece no enquadramento. O homem olha para a câmera com expressão neutra, em um ambiente externo iluminado pela luz do dia.
Legenda: Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22) e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal.
Foto: Sergio Lima/AFP.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro (PL) para conceder prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente. A decisão foi divulgada neste sábado (22), mesma data em que a prisão domiciliar do réu foi convertida em preventiva.

Segundo Moraes, a decretação da prisão preventiva tornou “prejudicados” todos os pedidos apresentados anteriormente pela defesa, incluindo solicitações de visita. O termo significa que o tribunal considera que o pedido perdeu sua utilidade ou foi superado por um fato novo, deixando de ter objeto para análise.

Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22) e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal após determinação de Moraes. Com a conversão da medida cautelar, a prisão passa a ser por tempo indeterminado, até eventual nova decisão judicial.

O ministro justificou a decisão afirmando que era necessário garantir a ordem pública. Ele citou a convocação de uma vigília em frente ao condomínio onde o ex-presidente reside, movimento que, segundo Moraes, tinha como objetivo impedir o cumprimento da ordem de prisão.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro alega 'risco à vida' e prepara recursos contra prisão

teaser image
PontoPoder

Michelle Bolsonaro cancela participação em evento no CE e retorna a Brasília

teaser image
PontoPoder

Preso na sede da PF, Bolsonaro passará por audiência de custódia no domingo (23)

A decisão também menciona a violação da tornozeleira eletrônica por Bolsonaro, apontada pelo ministro como indício de tentativa de fuga. Esse elemento foi considerado relevante para reforçar a necessidade da prisão preventiva.

Embora Bolsonaro tenha sido condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe, ele ainda não cumpre pena por essa condenação, já que os prazos de recurso seguem abertos. A prisão atual decorre exclusivamente da decisão cautelar tomada neste sábado.

Prisão humanitária

A defesa de Bolsonaro pediu, nessa sexta-feira (21), que a prisão do político fosse convertida de regime fechado para domiciliar humanitária.

A justificativa é que o condenado sofre de múltiplas comorbidades e que o regime fechado poderá o expor a risco concreto à vida.

Na solicitação, a defesa disse que Bolsonaro:

  • É portador de hipertensão, apneia do sono e doença aterosclerótica;
  • Tem histórico de pneumonias aspirativas;
  • Enfrenta complicações decorrentes do atentado de 2018;
  • Foi diagnosticado em 2025 com câncer de pele.

A expectativa é de que o julgamento dos recursos e a execução da pena pela condenação ocorram nos próximos dias.

Bolsonaro está preso em sala de 12 m² com TV, frigobar e ar-condicionado; vídeo
PontoPoder

Bolsonaro está preso em sala de 12 m² com TV, frigobar e ar-condicionado; vídeo

Ex-presidente está encarcerado na sede da Polícia Federal, em Brasília.

Redação
Há 27 minutos
A imagem mostra um homem de meia-idade com os braços cruzados, vestindo uma camisa polo verde. Trata-se de Jair Bolsonaro. Ele está em frente a uma casa, posicionado diante de uma grande janela com cortinas claras. À esquerda, parte de um carro escuro aparece no enquadramento. O homem olha para a câmera com expressão neutra, em um ambiente externo iluminado pela luz do dia.
PontoPoder

Moraes rejeita pedido de prisão humanitária feito pela defesa de Bolsonaro

A prisão preventiva tornou “prejudicados” todos os pedidos apresentados anteriormente pela defesa.

Redação
Há 54 minutos
Foto que contém o ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro alega 'risco à vida' e prepara recursos contra prisão

Advogados afirmaram que o estado de saúde do ex-presidente é "delicado".

Redação
Há 1 hora
A imagem mostra um homem de meia-idade vestindo uma camisa polo amarela, visto através de faixas horizontais escuras que parecem ser grades ou venezianas. Ele está parcialmente encoberto pelas barras, com o rosto iluminado pela luz natural e expressão séria, olhando em direção à câmera. O fundo é escuro e desfocado, dando destaque ao enquadramento entre as frestas. Trata-se de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes revoga autorizações e condiciona visitas de Bolsonaro a novo exame do STF

Os advogados e a equipe médica que acompanham o ex-presidente continuam com trânsito livre.

Redação
Há 2 horas
Foto que contém o ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Primeira Turma do STF analisa prisão preventiva de Bolsonaro na segunda-feira (24)

Tendência é de que magistrados sigam decisão apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Redação
Há 2 horas
Homem branco de meia idade com cabelos castanhos e grisalhos com blusa verde escura e expressão séria cercado por pessoas ao fundo.
PontoPoder

O que provocou a prisão preventiva de Bolsonaro?

Ex-presidente foi preso pela Polícia Federal neste sábado (22), em Brasília.

Redação
22 de Novembro de 2025
público diante de painel com imagens de priscila costa e michele bolsonaro.
PontoPoder

Michelle Bolsonaro cancela participação em evento no CE e retorna a Brasília

Ex-primeira-dama do Brasil estava no Ceará para participar de encontro do partido em Caucaia.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro, de terno e gravata, durante um depoimento ao STF, com pessoas ao fundo.
PontoPoder

Tornozeleira eletrônica de Bolsonaro foi violada horas antes de prisão, diz Moraes

STF viu risco de fuga do ex-presidente durante vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro.

Messias Borges e Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
foto de bolsonaro, que foi preso hoje, 22 de novembro, em Brasília.
PontoPoder

Preso na sede da PF, Bolsonaro passará por audiência de custódia no domingo (23)

Bolsonaro foi preso preventivamente a pedido da PF.

Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra o casal Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro sentado.
PontoPoder

Em Fortaleza, Michelle publica salmo ao saber da prisão de Bolsonaro

O ex-presidente foi preso preventivamente a pedido da Polícia Federal.

Redação
22 de Novembro de 2025
foto mostra ex-presidente em prisão domiciliar em Brasilia. Neste sábado (22), ele foi preso a pedido da pf.
PontoPoder

Ex-presidente Jair Bolsonaro é preso neste sábado (22)

Prisão é preventiva e foi pedida pela Polícia Federal.

Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
Ciro Gomes ao lado do prefeito de Massapê, Ozires Pontes.
Wagner Mendes

Ciro Gomes assume a presidência do PSDB Ceará

O ex-presidente Ozires Pontes publicou foto nas redes sociais passando o bastão.

Wagner Mendes
21 de Novembro de 2025
Bolsonaro em foto de perfil que registra o rosto do ex-presidente. Imagem usada em matéria sobre defesa pedir prisão domiciliar ao Ministro Alexandre de Moraes.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes prisão domiciliar humanitária

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.

Redação
21 de Novembro de 2025
Movimentação de participantes da COP30.
PontoPoder

COP30: Rascunho de acordo retira menção a combustíveis fósseis e gera insatisfação

A ideia do "Mapa dos Combustíveis Fósseis" é criar metas para eliminar o uso do produto no mundo.

Redação
21 de Novembro de 2025
Alexandre Ramagem de terno azul olhando para o lado. Imagem usada em matéria onde Moraes determina prisão de deputado por suposta fuga do país.
PontoPoder

Alexandre de Moraes ordena prisão de deputado Ramagem

Ramagem está nos Estados Unidos.

Redação e Agência Brasil
21 de Novembro de 2025
Capa do TechPolítica.
PontoPoder

TechPolítica: Como a inteligência artificial está sendo incorporada nas ações do Poder Público no CE

Bruno Leite
21 de Novembro de 2025
Dois homens sentados lado a lado em cadeiras do plenário do Senado Federal conversam durante a sessão. O senador Rodrigo Pacheco, à esquerda, aponta para algo fora do quadro enquanto fala com Davi Alcolumbre, à direita, que olha em direção à câmera. Ambos vestem terno escuro e gravata. Ao fundo, outros participantes circulam pelo ambiente legislativo.
PontoPoder

Messias ao invés de Pacheco no STF desagrada Alcolumbre, e Planalto acende alerta

O presidente do Senado havia trabalhado para a indicação cair no colo de Rodrigo Pacheco.

Redação
20 de Novembro de 2025
Lula e Jorge Messias no escritório da Presidência em um aperto de mãos.
PontoPoder

Jorge Messias é a 11ª indicação de Lula ao STF; veja lista

O advogado-geral da União deve ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo.

Redação
20 de Novembro de 2025
Um homem de terno escuro e gravata roxa fala em um púlpito com microfone, em um ambiente oficial. Atrás dele, há várias pessoas sentadas e três bandeiras do Brasil alinhadas ao fundo. O homem aparece em destaque, enquanto o restante do público está levemente desfocado.
PontoPoder

Jorge Messias agradece escolha de Lula ao STF e acena ao Senado: 'Retribuir a confiança'

Até sua efetiva nomeação, Messias terá que passar por sabatina com senadores.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra presidente Lula e advogado geral da União Jorge Messias abraçados e sorrindo. Imagem usada para matéria informando quem é o novo indicado ao STF.
PontoPoder

Saiba quem é Jorge Messias, indicado por Lula para vaga no STF

Nome seguirá para sabatina e para aprovação pelo Senado Federal.

Redação
20 de Novembro de 2025