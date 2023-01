Moraes determina multa de até R$ 100 mil por bloqueio de vias e invasão de prédios públicos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (11) que autoridades públicas de todo o Brasil adotem as providências necessárias para impedir qualquer tentativa de ocupação ou bloqueio de vias públicas ou rodovias, além de espaços e prédios públicos em todo o território nacional.

No despacho, Moraes determinou ainda a aplicação imediata de multa horária no valor de R$ 20 mil para pessoas físicas e de R$ 100 mil para pessoas jurídicas que descumprirem a proibição por meio da participação direta nos atos, pela incitação (inclusive em meios eletrônicos) ou pela prestação de apoio material (logístico e financeiro) à prática desses atos, assim como a interrupção ou embaraço à liberdade de tráfego.

Além disso, Moraes determinou o bloqueio de perfis no Telegram que estejam envolvidos na organização dos atos antidemocráticos.

O relator ressaltou no documento que a manifestação é um desdobramento dos ataques terroristas praticados no último domingo (8), na Praça dos Três Poderes.

“Os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e atuais agentes públicos coniventes e criminosos, que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos”, informou o ministro.

