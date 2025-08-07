Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de deputados e Tarcísio de Freitas

O ministro Alexandre de Moraes autorizou nesta quinta-feira (7) que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) façam visitas a ele na prisão domiciliar. As visitas deverão ser pré-estabelecidas e acontecer entre 10h e 18h, com respeito às determinações legais e judiciais impostas na medida restritiva.

As visitações deverão ocorre entre esta quinta e a próxima quinta (14). Cada pessoa devera ir em um dia específico, sem possibilidade de coincidir com outra visita, conforme apurou o g1.

Nessa quarta-feira (6), Moraes já havia autorizado Bolsonaro a receber visitas de alguns familiares, como filhos, cunhadas e netos.

Estão autorizados a visitar Bolsonaro após o novo pedido:

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP); Vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP-DF); Deputado federal Geraldo Junio (PL-MG) Deputado federal Marcelo Pires Moraes (PL-RS) Empresário e presidente do PL em Angra dos Reis, Renato De Araújo Corrêa Deputado federal Luciano Lorenzini Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara

O governador de SP alegou "questões humanitárias" e "político-institucionais" no pedido para visitar Bolsonaro.