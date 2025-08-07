Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de deputados e Tarcísio de Freitas

O governador de SP, Tarcísio de Freitas, alegou "questões humanitárias" e "político-institucionais" para visitar o ex-presidente em prisão domiciliar

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Foto de Jair Bolsonaro e Tarcísio Freitas
Legenda: Tarcísio Freitas pediu para Alexandre de Moraes a permissão para visitar Bolsonaro
Foto: Alan Santos/PR

O ministro Alexandre de Moraes autorizou nesta quinta-feira (7) que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) façam visitas a ele na prisão domiciliar. As visitas deverão ser pré-estabelecidas e acontecer entre 10h e 18h, com respeito às determinações legais e judiciais impostas na medida restritiva. 

As visitações deverão ocorre entre esta quinta e a próxima quinta (14). Cada pessoa devera ir em um dia específico, sem possibilidade de coincidir com outra visita, conforme apurou o g1. 

Nessa quarta-feira (6), Moraes já havia autorizado Bolsonaro a receber visitas de alguns familiares, como filhos, cunhadas e netos.

Estão autorizados a visitar Bolsonaro após o novo pedido: 

  1. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP);
  2. Vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP-DF);
  3. Deputado federal Geraldo Junio (PL-MG)
  4. Deputado federal Marcelo Pires Moraes (PL-RS)
  5. Empresário e presidente do PL em Angra dos Reis, Renato De Araújo Corrêa
  6. Deputado federal Luciano Lorenzini Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara

Veja também

teaser image
PontoPoder

Deputada leva bebê para sessão na Câmara em meio a protestos contra prisão de Bolsonaro

teaser image
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro entra com recurso no STF para reverter prisão domiciliar decretada por Moraes

teaser image
PontoPoder

Veto à lei que afrouxa o licenciamento ambiental segue sem decisão no Planalto

O governador de SP alegou "questões humanitárias" e "político-institucionais" no pedido para visitar Bolsonaro. 

"Diante do exposto, solicito à Vossa Excelência autorização para empreender visita domiciliar ao senhor Jair Messias Bolsonaro, no próximo dia 7 de agosto, assumindo, desde já, o compromisso de observar todas as determinações estabelecidas por esse juízo", diz documento endereço ao ministro do STF. 

Prisão domiciliar 

Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada na última segunda (4), no âmbito do inquérito que investiga o ex-presidente por mandar recursos via pix, para bancar a estadia de seu filho no exterior. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é investigado pela sua atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo. 

Desde o dia 18 de julho, Bolsonaro precisava seguir diversas medidas, como usar tornozeleira eletrônica, não acessar as redes sociais (diretamente ou por intermédio de terceiros) e permanecer em casa entre 19h e 6h, assim como nos fins de semana.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes considerou que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares já impostas. Na decisão, o ministro detalhou que Bolsonaro veiculou conteúdo nas redes sociais dos filhos. “Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro”, escreveu.

 

 
Assuntos Relacionados
Creche do Novo PAC Educação
PontoPoder

Ceará tem 5 cidades com obras do PAC Educação sob risco de cancelamento por pendências em documentos

Relação é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC)

Bruno Leite
Há 13 minutos
Foto de Jair Bolsonaro e Tarcísio Freitas
PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de deputados e Tarcísio de Freitas

O governador de SP, Tarcísio de Freitas, alegou "questões humanitárias" e "político-institucionais" para visitar o ex-presidente em prisão domiciliar

Redação
Há 1 hora
Inácio Aguiar

Após tarifaço dos EUA, Elmano busca abrir mercado chinês para produtos cearenses

Governador teve reunião com o embaixador chinês em Brasília

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Fotos mostram os deputados Acrísio Sena e Nizo Costa no Plenário 13 de Maio da Alece
PontoPoder

Em novo rodízio partidário do PT, Acrísio Sena retorna à Alece após licença do deputado Nizo Costa

Petistas trocam cadeiras após o retorno de Júlio César Filho (PT)

Marcos Moreira
07 de Agosto de 2025
Mulheres em uma reunião oficial, uma delas com vestido branco, rodeadas por colegas em ambiente de trabalho formal.
PontoPoder

Deputada leva bebê para sessão na Câmara em meio a protestos contra prisão de Bolsonaro

Ação aconteceu durante a tentativa de sessão presencial ocorrida na noite dessa quarta-feira (6)

Paulo Roberto Maciel*
07 de Agosto de 2025
Lula
PontoPoder

Veto à lei que afrouxa o licenciamento ambiental segue sem decisão no Planalto

O presidente Lula deve decidir se veta a proposta até a sexta-feira (8)

Redação e Agência Brasil
07 de Agosto de 2025
Câmara dos deputados durante obstrução
PontoPoder

Em discurso na Câmara, Motta afirma que há limites para protestos e que o respeito é inegociável

Motta criticou a ação dos deputados e disse que as manifestações têm que obedecer ao regimento da Casa

Redação e Agência Brasil
06 de Agosto de 2025
Bolsonaro durante discurso
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro entra com recurso no STF para reverter prisão domiciliar decretada por Moraes

Os advogados sustentam, no recurso apresentado ao Supremo, que Bolsonaro não descumpriu a medida cautelar

Redação e Agência Brasil
06 de Agosto de 2025
Cid Gomes em cima de uma retroescavadeira com megafone
PontoPoder

Cid Gomes se prontifica a usar retroescavadeira para retirar bolsonaristas que ocupam Senado

Em tom de brincadeira, o parlamentar cearense relembrou o episódio em que usou o maquinário para desocupar batalhão policial invadido por agentes amotinados

Igor Cavalcante, Marina Agostine, Beatriz Matos
06 de Agosto de 2025
Colagem de fotos de Donald Trump e Lula
PontoPoder

Lula admite negociar minerais críticos com outros países para conter tarifas dos EUA

Outra medida planejada pelo presidente é discutir uma resposta conjunta dos Brics ao tarifaço de Trump

Redação
06 de Agosto de 2025
Senador e ex-ministro de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira que disse que não iria assinar impeachment do ministro Alexandre de Moraes
PontoPoder

'Não assinei e não vou assinar', diz ex-ministro de Bolsonaro sobre impeachment de Moraes

A declaração causou reações da bancada bolsonarista no Senado, que recolhe assinaturas para apoiar a abertura do processo

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo
06 de Agosto de 2025
Lula para ilustrar matéria sobre Presidente planejar resposta dos Brics a tarifaço de Trump e convocará líderes da Índia e China
PontoPoder

Lula planeja resposta dos Brics a tarifaço de Trump e convocará líderes da Índia e China

Além do Brasil, a Índia recebeu tarifa de 50% sob a justificativa de importar produtos da Rússia

Redação
06 de Agosto de 2025
Carla Zambelli em discurso na Câmara dos Deputados
PontoPoder

Defesa de Zambelli divulga carta em que deputada se refere a Moraes como 'ditador'

No documento, a parlamentar se diz inocente e de "consciência tranquila"

Redação
06 de Agosto de 2025
Fábio sentando na cadeira de Alexandre de Moraes
PontoPoder

Primeira Turma do STF condena a 17 anos de prisão homem que sentou em 'cadeira do Xandão' no 8/1

Fábio Oliveira foi filmado durante a depredação dos prédios públicos, e usou luvas para dificultar sua identificação

Redação
06 de Agosto de 2025
Braga Netto
PontoPoder

Moraes nega recurso e decide manter a prisão preventiva de Braga Netto

Ministro rejeitou pedido de soltura da defesa e afirmou que há indícios da participação do general na tentativa de golpe de Estado durante o governo Bolsonaro

Redação e Agência Brasil
06 de Agosto de 2025
Foto de Eduardo Bolsonaro em evento
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro diz que sabe que será preso se voltar ao Brasil

O filho de Jair Bolsonaro é alvo de uma investigação da Polícia Federal (PF) por atuar nos EUA para sancionar autoridades públicas brasileiras

Redação
06 de Agosto de 2025
foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
PontoPoder

Governo Lula aciona OMC contra os Estados Unidos em resposta a tarifaço de Trump, diz Itamaraty

O mecanismo visa assegurar que os países cumpram os acordos comerciais e que medidas consideradas conflitantes possam ser contestadas

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo
06 de Agosto de 2025
plenário da assembleia legislativa do ceará
PontoPoder

Medidas do Governo Elmano contra tarifaço são aprovadas por unanimidade na Alece

Parlamentares discutiram e votaram as medidas em regime de urgência

Marcos Moreira e Bruno Leite
06 de Agosto de 2025
Foto dos deputados Guilherme Sampaio, Felipe Mota e Salmito Filho
PontoPoder

Base precisa articular quórum na Alece para votar medidas de Elmano contra o 'tarifaço'

Um pedido de recontagem de presenças, após início da sessão, gerou tensão no plenário; líder do Governo disse que episódio foi 'gaiatice' da oposição

Marcos Moreira e Bruno Leite
06 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Oposição dá nó tático na base governista em dia de votação estratégica na Assembleia

No primeiro dia de sessão obrigatoriamente presencial, parlamentares da base demoraram a chegar ao plenário

Inácio Aguiar
06 de Agosto de 2025