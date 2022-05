Lula tem 48% de intenções de voto e Bolsonaro, 27%, diz Datafolha

A nova pesquisa Datafolha das eleições presidenciais mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48% da intenção de votos, seguido de Jair Bolsonaro (PL) com 27%. O levantamento referente ao primeiro turno foi divulgado nesta quinta-feira (26).

Ciro Gomes, do PDT, chega em terceiro lugar, com 7%. Os outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto não passam de 2% das intenções.

Os votos brancos e nulos somam 7%, enquanto 4% dos eleitores entrevistados não sabem ainda em quem votar. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. Foi a primeira pesquisa desde que o tucano João Doria desistiu de disputar a Presidência.

De acordo com a Folha de S. Paulo, essa rodada de pesquisas foi realizada com 2.556 eleitores acima de 18 anos e em 181 cidades. Eles foram ouvidos nessa quarta-feira (25) e nesta quinta-feira.

Confira os números:

Lula (PT): 48%

Jair Bolsonaro (PL): 27%

Ciro Gomes (PDT): 7%

André Janones (Avante): 2%

Simone Tebet (MDB): 2%

Pablo Marçal (Pros): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabe: 4%

Segundo turno

A pesquisa Datafolha ainda mostrou dados de simulações de segundo turno:

Lula x Bolsonaro: Lula: 58% - Bolsonaro: 33%

Lula: 58% - Bolsonaro: 33% Lula x Ciro: Lula 55% - Ciro: 29%;

Lula 55% - Ciro: 29%; Ciro x Bolsonaro: Ciro: 52% - Bolsonaro: 36%.

Os votos brancos e nulos são 10%, e os indecisos somam 1%.