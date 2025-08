Lula se encontra com neto de Fidel Castro durante congresso do PT, em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o neto de Fidel Castro, Fidel Antônio Castro Smirnov, no último domingo (3). Ambos estavam no 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, em Brasília.

"Fidelito", como é conhecido o neto de ex-presidente de Cuba, de 45 anos, estava na companhia do prefeito de Maricá, Washington Quaquá.

"O Congresso também foi marcado por um encontro simbólico que ajudei a construir: o abraço entre Lula e Fidelito, neto de Fidel. Um gesto de afeto e história, que agora se transforma em futuro. Fidelito vai desenvolver pesquisas em medicina nuclear em Maricá. Seguimos firmes, com ousadia, projeto e pé no povo!", escreveu Quaquá, em publicação no Instagram.

Washington publicou a foto com Lula e Fidel nas redes sociais, comemorando o "encontro simbólico" entre os dois.

Veja também PontoPoder 'Inaceitável', diz governo Lula sobre sanção de Trump a Alexandre de Moraes PontoPoder Lula sobre tarifaço de Trump: 'Não queremos brigar, mas não pensem que temos medo'

No evento, conforme o Globo, Lula citou a importância do partido se reinventar, buscando não cometer os erros do passado.

Participaram nomes importantes para o governo, como: Fernando Haddad, Ministro da Fazenda; Gleisi Hoffmann, Ministra da Secretaria de Relações Institucionais e Edinho Silva, novo presidente do PT.