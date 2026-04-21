Lula fala em reciprocidade contra os EUA após expulsão de delegado envolvido no caso Ramagem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou a possibilidade de adotar reciprocidade contra os Estados Unidos, após o governo de Donald Trump determinar a expulsão do delegado da Polícia Federal (PF), Marcelo Ivo de Carvalho. O agente brasileiro participou na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem no território estadunidense.

Em entrevista nesta terça-feira (21), durante viagem à Alemanha, Lula indicou que o Brasil pode tomar atitudes equivalentes contra funcionários americanos. O presidente também manifestou que não pretende aceitar qualquer “abuso de autoridade” por parte dos EUA.

“Nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas não podemos aceitar essa ingerência, esse abuso de autoridade que alguns personagens americanos querem ter com relação ao Brasil" Lula Presidente do Brasil

Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmaram que o delegado Marcelo Ivo de Carvalho atuava em cooperação com órgãos americanos como o ICE.

Para substituir o delegado em Miami, a PF já nomeou Tatiana Alves Torres.

Veja também Mundo Alexandre e Rebeca Ramagem reagem à expulsão de delegado brasileiro dos EUA Mundo PF nomeia delegada Tatiana Alves Torres para serviço de imigração nos EUA; saiba quem ela é

Entenda o caso

As autoridades dos Estados Unidos determinaram a expulsão do delegado da Polícia Federal (PF), Marcelo Ivo de Carvalho, em medida divulgada pelo Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental na segunda-feira (20).

Carvalho estava em missão em Miami desde março de 2023, trabalhando na identificação e captura de brasileiros foragidos. Ele esteve envolvido na detenção do ex-deputado Alexandre Ramagem em Orlando, ocorrida em 13 de abril.

Ramagem, que foi solto dois dias depois, publicou um vídeo onde afirmou "agradecer ao governo norte americano, da mais alta cúpula da administração Trump".

O policial brasileiro atuava em solo americano junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE). A administração dos EUA afirma que uma autoridade do Brasil buscou "contornar pedidos formais de extradição" com o objetivo de realizar "perseguições políticas".

Em nota publicada em rede social, o governo declarou que "nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos".

O ICE chegou a informar que Ramagem "tem direito à permanência provisória nos EUA" devido a um pedido de asilo pendente.