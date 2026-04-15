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Alexandre Ramagem é solto nos EUA e deixa lista do ICE

Ex-deputado havia sido preso por questões migratórias.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Alexandre Ramagem detido pelo ICE nos EUA.
Legenda: Alexandre Ramagem foi detido pelo ICE nos Estados Unidos.
Foto: Divulgação/U.S. Immigration and Customs Enforcement.

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) deixou o presídio na Flórida, nesta quarta-feira (15), após dois dias detido. Ele havia sido preso na segunda-feira (13) por questões migratórias, segundo a Polícia Federal (PF).

O nome de Ramagem já não consta mais na lista de detidos no sistema do Serviço de Imigração dos EUA (ICE, na sigla em inglês).

Conforme o g1, Ramagem foi levado a um centro de Orange County e estava em uma cela separada. Ele teria sido liberado às 14h52, pelo horário local (15h52, em Brasília).

Ainda não foram informados mais detalhes sobre a liberação do ex-deputado.

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Ele era considerado foragido devido ao envolvimento nos atos do 8 de janeiro de 2023. De acordo com as apurações da PF, ele saiu do Brasil de maneira clandestina antes do fim de seu julgamento, atravessando a fronteira com a Guiana para chegar aos Estados Unidos.

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