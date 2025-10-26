Diário do Nordeste
Joel Barroso é eleito prefeito de Santa Quitéria após cassação do pai

O prefeito eleito é filho do prefeito cassado, Braguinha, e apoiado pelo senador Cid Gomes.

Escrito por
e
(Atualizado às 18:56)
PontoPoder
Joel Barroso é um jovem branco de cabelo preto bem cortado. Na foto, ele está com um leve bigode e usa terno preto com camisa social azul e gravata da mesma cor.
Legenda: Joel Barroso é filho de Braguinha, ex-prefeito de Santa Quitéria, cassado por abuso de poder político e econômico.
Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Santa Quitéria

Com mais de 53% dos votos válidos, Joel Barroso (PSB) foi escolhido prefeito de Santa Quitéria até 2028. As eleições suplementares da cidade do interior cearense ocorreram neste domingo (26) e tiveram mais duas concorrentes: Cândida Figueiredo (União Brasil) e Dra. Lígia Protásio (PT).

O pleito se deu em meio a um clima de tensão e colocou na disputa aliados da base governista estadual.

Lígia, que é ex-vice-prefeita do município, apoiada pelo deputado federal José Guimarães (PT), ficou em segundo lugar na disputa, com 25% dos votos. Entre 2020 e 2024, ela chegou a assumir interinamente o comando do Executivo após diversos afastamentos judiciais do então prefeito, Braguinha (PSB).

33.137
É o número de eleitores em Santa Quitéria, segundo o TRE.

Braguinha e Gardel Padeiro (PP), integrantes da chapa vencedora das eleições do ano passado, foram afastados dos cargos neste ano por diversas irregularidades, uma delas a acusação de que receberam ajuda do Comando Vermelho para comprar votos e ameaçar adversários.

Eleições suplementares

Após a cassação de Braguinha e de seu vice, Padeiro, por abuso de poder político e econômico, o Tribunal Regional do Ceará (TRE-CE) aprovou um novo pleito em Santa Quitéria. 

A votação teve início às 8 horas deste domingo e se encerrou às 17 horas, com o início da emissão dos boletins de urna e da apuração e totalização dos resultados.

As eleições suplementares em Santa Quitéria contam com o suporte de 500 agentes de segurança, sendo 300 das forças estaduais e 200 do batalhão do Exército de Crateús.

Por causa do acirramento político na cidade e das denúncias recorrentes de envolvimento do crime organizado nas eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) editou um decreto para autorizar o envio das Forças Armadas para reforçar a segurança no local.

Tropas militares também foram enviadas ao município pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Quem é Joel Barroso?

Joel é apoiado pelo senador Cid Gomes (PSB). Ele estava em seu terceiro mandato como vereador quando decidiu seguir os passos do pai, Braguinha, e se lançar candidato a prefeito.

Por ser o presidente da Câmara Municipal, ele, inclusive, já ocupa o cargo interinamente, uma vez que seu pai e o vice foram cassados — o que o colocou na linha sucessória.

O vice de Joel é Francisco Paiva (PP), conhecido como "Das Chagas". Ele é ex-secretário municipal da Cultura e da Saúde.

