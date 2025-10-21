Eleição suplementar em Santa Quitéria projeta disputa ao Senado em 2026
Cid Gomes (PSB) e José Guimarães (PT) lideram apoio a candidatos opostos no pleito
A eleição suplementar em Santa Quitéria, na região Norte do Ceará, coloca frente a frente duas das principais lideranças estaduais que devem ter papel central na definição da chapa governista para o Senado em 2026: o senador Cid Gomes (PSB) e o deputado federal José Guimarães (PT). Cada um apoia um candidato distinto, em uma espécie de prévia do embate político que se desenha para o próximo pleito, quando duas vagas estarão em disputa no Estado.
Pelo PSB, Cid Gomes, ao lado do deputado Júnior Mano, apoia Joel Barroso, atual prefeito em exercício e candidato após a cassação do pai, Braguinha. Já Guimarães empresta apoio à candidatura da petista Lígia Protásio, em uma disputa que tem ainda a presença de Cândida Figueiredo, do União Brasil.
No último fim de semana, os dois líderes cumpriram agenda no município, reforçando suas bases na reta final da campanha, cuja votação está marcada para o próximo domingo.
Embate entre aliados de Elmano
No plano estadual, Cid e Guimarães representam os dois maiores partidos da base de apoio ao governador Elmano de Freitas (PT).
Nos bastidores, lideranças envolvidas nas tratativas eleitorais indicam que a primeira vaga na chapa majoritária deve caber ao PT, algo tido como natural, com Elmano candidato à reeleição.
A segunda vaga tende a ser destinada ao PSB, o segundo maior partido da aliança. Tanto o ministro Camilo Santana quanto o próprio governador Elmano já sinalizaram preferência por Cid Gomes para o Senado. O senador, porém, tem defendido o nome do deputado Júnior Mano para ocupar o posto.
Se a vaga do PSB for mesmo ao Senado, ainda restará definir uma segunda vaga para a Casa e o nome para vice-governador. Na disputa por esses espaços, estão partidos como PSD, MDB e Republicanos.
A eventual indicação de Guimarães para o Senado abriria uma segunda vaga ao PT na chapa, o que acrescentaria um novo desafio às negociações com os demais aliados.
Montagem da chapa é desafio
A montagem da chapa majoritária, aliás, promete ser uma das missões mais complexas de 2026 para Elmano, Camilo e Cid, que precisarão conciliar interesses diversos dentro de um grupo político numeroso e competitivo.