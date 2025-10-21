Eleição suplementar em Santa Quitéria projeta disputa ao Senado em 2026

A eleição suplementar em Santa Quitéria, na região Norte do Ceará, coloca frente a frente duas das principais lideranças estaduais que devem ter papel central na definição da chapa governista para o Senado em 2026: o senador Cid Gomes (PSB) e o deputado federal José Guimarães (PT). Cada um apoia um candidato distinto, em uma espécie de prévia do embate político que se desenha para o próximo pleito, quando duas vagas estarão em disputa no Estado.

Pelo PSB, Cid Gomes, ao lado do deputado Júnior Mano, apoia Joel Barroso, atual prefeito em exercício e candidato após a cassação do pai, Braguinha. Já Guimarães empresta apoio à candidatura da petista Lígia Protásio, em uma disputa que tem ainda a presença de Cândida Figueiredo, do União Brasil.

Embate entre aliados de Elmano

No plano estadual, Cid e Guimarães representam os dois maiores partidos da base de apoio ao governador Elmano de Freitas (PT).

Nos bastidores, lideranças envolvidas nas tratativas eleitorais indicam que a primeira vaga na chapa majoritária deve caber ao PT, algo tido como natural, com Elmano candidato à reeleição.

A segunda vaga tende a ser destinada ao PSB, o segundo maior partido da aliança. Tanto o ministro Camilo Santana quanto o próprio governador Elmano já sinalizaram preferência por Cid Gomes para o Senado. O senador, porém, tem defendido o nome do deputado Júnior Mano para ocupar o posto.

Se a vaga do PSB for mesmo ao Senado, ainda restará definir uma segunda vaga para a Casa e o nome para vice-governador. Na disputa por esses espaços, estão partidos como PSD, MDB e Republicanos.

A eventual indicação de Guimarães para o Senado abriria uma segunda vaga ao PT na chapa, o que acrescentaria um novo desafio às negociações com os demais aliados.

Montagem da chapa é desafio