Rumo ao PSDB, Ciro Gomes move primeira peça no xadrez eleitoral de 2026

A confirmação da saída do ex-ministro Ciro Gomes do PDT e de sua filiação ao PSDB, o que deve ocorrer na próxima semana, marcam uma virada de chave para a oposição no Ceará às vésperas do ano eleitoral. Após meses de especulações, a mudança é uma peça que se move no xadrez eleitoral, embora ainda seja um primeiro passo, conforme esta coluna ouviu de lideranças de oposição no Estado.

O ato gera natural animação entre opositores do governo por razões óbvias: a nova filiação era a condição número um para que Ciro entrasse na disputa pelo Palácio da Abolição nas eleições de 2026. O PDT, de volta à aliança governista local, certamente não daria legenda a Ciro.

Em carta entregue na sexta-feira (17) ao comando nacional do PDT, Ciro formalizou sua desfiliação da legenda à qual estava ligado há exatamente uma década, encerrando uma relação marcada por protagonismo, divergências recentes e, sobretudo, um rompimento político com o projeto petista no Ceará em 2022.

Primeira peça no tabuleiro para 2026

Embora a filiação não venha acompanhada do anúncio oficial de uma candidatura, o gesto político, naturalmente, reposiciona Ciro Gomes como figura central da oposição no Ceará, no momento em que o bloco ainda busca identidade e coesão entre seus membros.

Com Elmano de Freitas (PT) cotado para disputar a reeleição, a possível candidatura de Ciro reacende o embate entre projetos políticos que já foram aliados, mas agora travam uma disputa por protagonismo. O ex-ministro, que saiu derrotado da eleição presidencial de 2022, busca recuperar o seu capital político no Estado, onde ainda mantém base eleitoral e influência em setores estratégicos.

Nos bastidores, aliados próximos confirmam à Coluna que, embora não haja definição sobre candidatura, a mudança de partido foi o primeiro passo de um projeto que mira 2026.

Nacionalização da disputa

O retorno ao PSDB também reaproxima Ciro de antigos aliados tucanos, como o próprio Tasso Jereissati e, indiretamente, quadros como o deputado federal Aécio Neves, que assumirá o comando nacional do partido em novembro.

Essa conexão reforça a leitura de que o ex-ministro seguirá inserido no debate político nacional, seja como voz ativa no campo da oposição, seja como possível nome em uma nova articulação de centro-direita.

Pesquisas de opinião nacionais indicam que Ciro ainda figura entre os nomes mais viáveis da oposição ao presidente Lula, mas enfrenta dificuldades para quebrar resistências em setores do eleitorado e encontrar espaço em uma direita já dominada por Bolsonaro e seus aliados.