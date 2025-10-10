Peso nacional: PSD se manifesta pouco, mas quer vaga na chapa de Elmano em 2026

Um dos principais partidos da aliança governista estadual, o PSD tem adotado postura discreta no debate público sobre a formação da chapa majoritária de Elmano para 2026, mas nos bastidores já deu seu recado: quer uma vaga. A legenda, comandada no Ceará pelo ex-vice-governador Domingos Filho, atual secretário de Desenvolvimento Econômico, aposta no seu peso nacional para garantir vaga, elevando a complexidade da contemplação dos aliados de Elmano.

Articulação nacional

Em conversa ocorrida em Brasília no mês passado, segundo interlocutores, o presidente nacional da Sigla, Gilberto Kassab, sinalizou ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o interesse do partido em seguir no projeto e discutir a formação da chapa majoritária, pleiteando uma das vagas: vice ou uma das duas cadeiras ao Senado.

A articulação conta com o respaldo da cúpula petista, que deve liderar as conversas, mas este debate especificamente deverá ficar mesmo para 2026. A estrutura nacional do partido e sua participação tanto em governos de esquerda quanto de direita representam uma flexibilidade que eleva o poder de barganha nos estados.

Disputa por partidos entre base e oposição

No Ceará, essa configuração pode ser decisiva. Num cenário em que a oposição tenta se reorganizar para a disputa ao Abolição, manter o PSD na base é uma jogada fundamental para Elmano. Além da capilaridade política, o partido tem alguns ativos: tempo de TV, recursos do fundo eleitoral e inserção no Interior. São fatores que pesam no cálculo político de qualquer aliança.