Divergências nacionais afetam o campo da direita e brecam entendimentos no Ceará

As últimas semanas têm sido de instabilidade crescente entre as lideranças da direita brasileira. O cenário, que deveria caminhar para a construção de uma alternativa unificada à reeleição do presidente Lula (PT) em 2026, tem se tornado um campo minado por divergências públicas, troca de acusações e incertezas sobre lideranças e projetos.

O ruído, ainda que mais audível nacionalmente, chega com impacto direto aos estados, inclusive ao Ceará. As estratégias regionais continuam sendo alinhadas, mas as incertezas dos projetos de País brecam os entendimentos locais.

No plano federal, episódios como a recente troca de farpas entre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o presidente dos Progressistas, Ciro Nogueira, escancararam a dificuldade de articulação entre lideranças que, embora compartilhem espaço no campo da direita, têm projetos e ambições que se chocam. Isso ganha ainda mais relevância porque os dois partidos acabaram de compor uma federação para somar forças em 2026. A união progressista agora está cercada de dúvidas.

Relação Tarcísio-Bolsonaro

Outro ponto sensível é a movimentação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele iniciou uma ofensiva com viés nacional, mas recuou da possibilidade recentemente após diálogos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a dúvida sobre a presença de Tarcísio, figura que poderia atrair apoio de setores moderados e bolsonaristas, abre um novo vácuo no tabuleiro.

Família do ex-presidente gera incertezas

Em paralelo, ocorrem divergências entre os filhos do ex-presidente que defendem estratégias diferentes para 2026 e trocam farpas com aliados também no ambiente público. As divergências geram mais incertezas e dividem os campos aliados em meio à necessidade de unificação.

Aliados no Ceará começam a ver mais dificuldades para uma candidatura de Ciro Gomes ao governo, diante de divergências nacionais

Esse ambiente de atritos impacta diretamente nas articulações locais. No Ceará, parlamentares e lideranças alinhadas ao campo da direita adotam uma postura de cautela. As divergências nacionais dificultam acordos e atrasam decisões sobre candidaturas.