Jade Romero critica ataques do PDT a Izolda e diz que RC 'poderia estar mais preocupado com o Sarto'

Candidata a vice-governadora na chapa liderada por Elmano de Freitas (PT), Jade Romero (MDB) criticou o ex-aliado e agora adversário Roberto Cláudio (PDT), que também concorre ao Governo do Ceará, pelas críticas feitas à governadora Izolda Cela (sem partido).

Ela citou o rompimento dentro da aliança governista que acabou resultando em duas candidaturas e que tem gerado tensão entre as chapas que antes integravam o mesmo grupo político.

Jade Romero Candidata a vice-governadora Aliados que por capricho decidiram quebrar um acordo, lançar uma candidatura e atacar. Atacar, inclusive, essa mulher. A primeira governadora do Estado do Ceará, que tem as mãos limpas, uma vida ilibada, ética e faz um governo nota 10 em transparência.

A declaração foi feita nesta quinta-feira (8) durante entrevista de Jade Romero a Verdinha e TV Diário, parte da cobertura eleitoral do Sistema Verdes Mares em 2022. Ela, que é a segunda candidata a vice a participar da série de entrevistas, citou embate entre Roberto Cláudio e a governadora Izolda Cela.

Na última terça-feira (6), Roberto Cláudio citou, em debate na TV Otimista, ação judicial ajuizada pelo PDT contra Izolda Cela e a chapa petista ao Governo do Ceará e ao Senado Federal. Na ocasião, o candidato falou de supostos convênios feitos "de forma irregular", afirmando que os recursos teriam sido bloqueados pela decisão judicial por "suspeita e alegação desses recursos serem usados para comprar apoio de prefeito".

Em resposta, a governadora Izolda Cela chamou as declarações de "absurdas". "São também covardes e irresponsáveis, na medida em que desvirtuam os fatos e expõem a imagem do nosso Estado e de quem trabalha sério para seu desenvolvimento", afirma.

Na sequência, Roberto Cláudio voltou a falar do assunto e afirmou que a governadora - assim como Elmano de Freitas e Camilo Santana - tem que "se defender mesmo é perante a justiça e se explicar, de fato, ao povo do Ceará".

Troca de ataques entre candidaturas

Para a candidata, não é possível ser "atacado inclusive na honra das pessoas, como tem ocorrido nos últimos dias, e ficar calado". Mas admitiu que "para a população é difícil de entender" o novo posicionamento entre quem antes era aliado.

"Entender os ataques que estão vindo do ex-prefeito Roberto Cláudio à governadora Izolda, ao (ex-governador) Camilo Santana, que até ontem (Roberto Cláudio) dizia que era o maior governador do Brasil. As pessoas têm que observar esses movimentos", ressalta.

Jade Romero aproveitou para alfinetar o candidato adversário em relação ao prefeito José Sarto (PDT) - sucessor de Roberto Cláudio na Prefeitura de Fortaleza e que tem sido um dos principais apoiadores na campanha.

"O ex-prefeito Roberto Cláudio poderia fazer uma campanha mais propositiva. E poderia estar mais preocupado com o Sarto, que ele elegeu aqui em Fortaleza. O principal apoiador do Roberto Cláudio é o prefeito Sarto e a gente tem visto uma gestão que tem muitos desafios. Ele poderia estar mais preocupado com essa questão do que em atacar a nossa governadora", criticou.

Legenda: Jade Romero foi a segunda candidata a vice-governadora entrevistada pela TV Diário e Verdinha Foto: Thiago Gadelha

Representatividade feminina

A candidata a vice também destacou a experiência no Executivo como um dos motivos para a sua indicação para a chapa - logo após a desistência da primeira indicada, Renata Almeida, que afirmou ter sofrido ataques.

Jade Romero citou ainda o fato de ser a única mulher candidata entre as chapas mais competitivas e criticou adversários que foram "buscar mulher para concorrer apenas como última opção". Uma das propostas apresentadas por ela que deve ser implementada, caso a chapa seja eleita, é a igualdade de gênero no secretariado do Governo.

Jade Romero Candidata a vice-governadora Eu estar aqui já é um grande representatividade para as mulheres do nosso Estado. E ter esse secretariado paritário vai ser um grande passo para aumentar essa representatividade feminina. Vamos ter mais mulheres despontando (...) e poderão eventualmente ser candidatas ou ocupar outros espaços de liderança.

Propostas para a Vice-Governadoria

A candidata destacou o que deve ser prioritário para ela caso seja eleita vice-governadora. Ela afirmou que um dos focos será dar continuidade a programas e projetos já em andamento na Vice-Governadoria.

Ela também afirmou que deve ser feita uma integração entre as políticas voltadas aos jovens de 15 a 29 anos. Entre as propostas apresentadas, estão a universalização da escola de tempo integral e a capacitação profissionalizante.

"A nossa meta é capacitar 100 mil jovens para emprego nas áreas de tecnologia e comunicação. Já tem demanda e não temos pessoas capacitadas. E oferecer o microcrédito para o jovem que quer empreender. Essa é uma das nossas prioridades", afirmou.

Jade Romero falou ainda sobre proposições para o combate a violência contra a mulher e o feminicídio. Entre elas, está a implementação de mais quatro Casas da Mulher Cearense no interior do Estado.

"Além das delegacias da mulher, o nosso objetivo é ter a Sala Lilás nas delegacias do Interior. A Sala Lilás é um espaço de acolhimento dessa mulher que é vítima de violência, para fazer o encaminhamento. Para denunciar o agressor e encaminhar para as políticas do Estado de autonomia financeira", ressalta.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil