Jade Romero é anunciada como candidata a vice-governadora na chapa de Elmano de Freitas

O candidato a governador pelo PT, Elmano de Freitas, anunciou, na tarde desta terça-feira (9), a ex-secretária do Governo do Estado Jade Romero (MDB) como candidata a vice na chapa petista. A escolha ocorre após a desistência de Renata Almeida, também do MDB, anunciada como vice na sexta-feira (5).

"Anuncio a ex-secretária Executiva do Governo do Estado, Jade Romero (MDB), como nossa candidata a vice-governadora. Jade é graduada em Gestão Pública e mestranda em Administração Pública. Sempre esteve envolvida em projetos sociais e ações para as crianças e a juventude", escreveu Elmano.

Jade Romero é mestranda em administração pública pela Universidade de Lisboa, foi secretária executiva de Esporte do Governo do Estado e secretária Municipal de Participação Popular em Fortaleza, além de ter atuado na assessoria de Eunício Oliveira no Senado. Ela é casada com o presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz, e mãe de dois filhos.

Com intensa atuação no MDB, Jade Romero também foi presidente de juventude do partido no Ceará, membro da executiva de Juventude do MDB nacional, conselheira de Juventude e presidente do MDB Mulher.

Desistência

O anúncio do nome de Jade Romero ocorre após a desistência de Renata Almeida, que havia sido anunciada para compor a vice ainda na última sexta-feira (5).

Um dia depois, no entanto, a emedebista, através das redes sociais, afirmou a retirada da candidatura, alegando estar sofrendo ataques desde que o partido a indicou.

"Diante da série de ataques que eu tenho recebido nas redes sociais desde o momento em que meu nome foi anunciado como pré-candidata ao Governo, muitas fake news que atingem duramente minha honra e de minha família, resolvo renunciar à minha candidatura", escreveu.

De acordo com a emedebista, a decisão é para "proteger meus filhos e minha família". "Minha decisão de saída é em caráter definitivo", encerrou.

O ex-governador Camilo Santana (PT) se solidarizou pelos "ataques" recebidos pela ex-candidata e disse que respeita a decisão de Renata.