Pesquisa Ipec Ceará: Família, telejornais e debates são destaques na hora de decidir o voto

A primeira pesquisa Ipec Ceará, divulgada nesta quinta-feira (1º), mediu quais fontes de informações são mais importantes para os eleitores na hora de decidir em qual candidato devem votar nas eleições de 2022. A família é a principal influência para determinar o voto - 33% dos entrevistados afirmam que os parentes terão peso na hora dessa decisão.

Mas outras fontes de informação também foram destacadas pelos entrevistados. Os telejornais de TV aberta e os debates entre os candidatos foram apontadas como segunda e terceira maior influência na hora de definir o voto, com 27% e 26%, respectivamente.

A campanha eleitoral na TV ou no rádio também são importantes na decisão do eleitor. Entre os entrevistados pelo Ipec, 24% afirmou que as propagandas dos candidatos nesses meios contribui para a decisão do voto.

E em quinto lugar, ficam as redes sociais, com 23% dos entrevistados apontando a influência dessas ferramentas.

Contudo, 29% dos entrevistados também apontaram que nenhuma das informações citadas no questionário da pesquisa Ipec Ceará influencia na hora da decisão sobre qual candidato irá votar.

Confira a lista completa:

Família: 33%

Telejornais de TV aberta: 27%

Debate entre os candidatos: 26%

Campanhas eleitoral na TV e ou no rádio: 24%

Redes sociais: 23%

Amigos/colegas: 21%

Jornais e revistas impressos ou online: 16%

Canais de notícias de TV por assinatura: 9%

Emissoras de rádio AM/FM ou online: 6%

Igreja/Líderes religiosos: 5%

Aplicativos de mensagem (whatsapp, messenger e telegram): 4%

Site do candidato na Internet: 3%

Plataformas de vídeo (youtube, vimeo): 3%

Blogs: 2%

Comitê eleitoral do candidato: 2%

Sindicatos/líderes sindicalistas: 1%

Na pergunta realizada pelo Ipec Inteligência, os eleitores poderiam escolher até três opções de fontes de informação que influenciam a decisão do voto. Por conta disso, a soma dos percentuais é superior a 100%.

Alguns eleitores não apontam nenhuma dessas fontes de informação como determinantes na hora de decidir o voto - um percentual de 29% dos entrevistados. Enquanto 15% não respondeu ou não opinou sobre o questionamento.

Ipec Ceará

A pesquisa Ipec Ceará foi encomendada pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas entre o dia 29 de agosto e a última quarta-feira (31). Ao todo, foram ouvidos eleitores, de forma presencial, de 56 municípios cearenses.

O levantamento, que é o primeiro do instituto na campanha eleitoral de 2022, conseguiu medir o impacto das propagandas no rádio e TV, iniciadas no dia 26 de agosto.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-05276/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-08708/2022.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil