Pesquisa Ipec Ceará: veja a influência de Bolsonaro, Ciro, Lula e Camilo no voto para governador

A primeira pesquisa Ipec Ceará para a disputa do Governo do Ceará divulgada nesta quinta-feira (1º) mostra qual o peso e a influência dos padrinhos políticos na escolha do eleitor na hora de decidir em qual candidato votar.

Foi perguntado ao eleitor qual influência teria no seu voto apoio dos candidatos Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) e Camilo Santana (PT).

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas entre o dia 29 de agosto e a última quarta-feira (31). As entrevistas foram feitas no modo presencial em 56 municípios. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O que dizem os eleitores sobre a influência dos padrinhos políticos

Ao serem perguntados sobre como o apoio do presidente Jair Bolsonaro poderia influenciar o voto, 36% dos eleitores responderam que a vontade em escolher esse candidato diminuiria muito.

Sobre a influência do ex-presidente Lula, 38% dos entrevistados responderam que o apoio do petista ao seu candidato aumentaria muito a vontade de votar nele.

Ao serem questionados sobre como ficaria a vontade de votar no seu candidato caso ele fosse apoiado pelo candidato à Presidência Ciro Gomes, 55% dos eleitores afirmaram que o apoio não afetaria na escolha.

A influência do ex-governador Camilo Santana também foi questionada. Nesse caso, 45% dos entrevistados respondeu que o apoio não afeteria na escolha final do candidato do eleitor.

Caso tivesse o apoio do presidente Jair Bolsonaro, como ficaria sua vontade de votar nesse candidato?

Aumentaria muito - 13%

Aumentaria um pouco - 3%

Diminuiria um pouco - 7%

Diminuiria muito - 36%

Não afetaria sua vontade de votar neste candidato - 36%

Não sabe/ Não respondeu - 4%

Caso seu candidato tivesse o apoio do ex-presidente Lula, como ficaria sua vontade de votar nesse candidato?

Aumentaria muito - 38%

Aumentaria um pouco - 7%

Diminuiria um pouco - 3%

Diminuiria muito - 3%

Não afetaria sua vontade de votar neste candidato - 35%

Não sabe/ Não respondeu - 3%

Caso seu candidato tivesse o apoio de Ciro Gomes, como ficaria sua vontade de votar nesse candidato?

Aumentaria muito - 15%

Aumentaria um pouco - 8%

Diminuiria um pouco - 7%

Diminuiria muito - 11%

Não afetaria sua vontade de votar neste candidato - 55%

Não sabe/ Não respondeu - 5%

Caso seu candidato tivesse o apoio do ex-governador Camilo Santana, como ficaria sua vontade de votar nesse candidato?

Aumentaria muito - 27%

Aumentaria um pouco - 10%

Diminuiria um pouco - 4%

Diminuiria muito - 8%

Não afetaria sua vontade de votar neste candidato - 45%

Não sabe/ Não respondeu - 5%

