Governo Lula quer investir R$ 108 mi em até 500 cursinhos populares

Executivo quer consolidar a Rede Nacional de Cursinhos Populares como política permanente de acesso ao Ensino Superior

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Lula observa Camilo discursando. Ambos estão em cima do palco. Camilo veste branco, Lula, vermelho. Ao mundo, milhares de estudantes acompanham o evento
Legenda: Lula acompanha discurso de Camilo Santana durante evento para estudantes
Foto: Ricardo Stuckert/PR

Neste sábado (18), o presidente Lula (PT) oficializou a abertura de uma nova chamada pública da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) com investimentos na ordem de R$ 108 milhões. O plano da gestão petista é apoiar até 500 cursinhos populares no País em 2026 e estimular que jovens de baixa renda acessem o Ensino Superior.

O anúncio ocorreu durante a participação do presidente em um “aulão” voltado para estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em São Bernardo do Campo, São Paulo.

O Brasil do futuro será melhor do que o Brasil do presente. Ninguém na idade de vocês tem o direito de desistir. Por mais que se tenha dificuldade em casa, por mais que se tenha dificuldade financeira, por mais que às vezes as coisas não andem bem, não há possibilidade de vocês, na idade de vocês, desistirem
Lula
Presidente da República

No primeiro edital da CPOP, foram apoiados 384 cursinhos, beneficiando mais de 12,1 mil estudantes em todas as regiões do País.

À época, o investimento foi de cerca de R$ 74 milhões. Cada cursinho contemplado recebeu até R$ 163,2 mil para pagamento de professores, coordenadores e equipe técnico-administrativa, além de auxílio-permanência de R$ 200 mensais para até 40 alunos por unidade.

Reforço no Enem

Previsto para ser divulgado em dezembro, o  novo edital prevê apoio a até 500 cursinhos populares em todo o país em 2026, com investimento estimado em R$ 108 milhões.

A CPOP tem como objetivos principais fortalecer cursinhos pré-vestibulares, populares e comunitários; elaborar orientações focadas no Enem; e preparar os estudantes, sobretudo pessoas negras e indígenas, ampliando a possibilidade de acesso à educação superior.

No evento em São Bernardo dos Campos, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) reforçou que essa rede de ensino já existia, “mas não tinha o apoio do poder público”. 

“Hoje, 384 cursinhos populares estão sendo apoiados pelo Ministério da Educação e pelo governo do presidente Lula. Nós íamos começar com 130. Mas já começamos esse ano com 384. E vamos chegar a 500 cursinhos CPOP em todo o Brasil”
Camilo Santana
Ministro da Educação

Em sua fala, Lula enfatizou que “nenhum país do mundo que se desenvolveu sem antes investir na educação” e que o Brasil, em vez de apenas “exportar soja, milho, minério de ferro”, precisa “exportar conhecimento, inteligência”. 

Lula observa Camilo discursando. Ambos estão em cima do palco. Camilo veste branco, Lula, vermelho. Ao mundo, milhares de estudantes acompanham o evento
