Governo Elmano: quais as principais promessas do novo governador do Ceará para cobrar em 2023

Empossado governador do Ceará neste domingo (1°), Elmano de Freitas (PT) começa o governo focado em três áreas destacadas, em mais de uma ocasião, como prioritárias pelo petista. A Saúde - com meta inicial de realização de mutirão de cirurgias eletivas -, o déficit de habitação no Estado e o combate à fome.

Eleito com o discurso de continuidade em relação às gestões de Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido), Elmano se comprometeu ainda a ampliar ou concluir ações iniciadas pelos antecessores, como a universalização de escolas em tempo integral e a entrega do Hospital da Universidade Estadual do Ceará.

Novas medidas, no entanto, também devem ter a atenção do novo governador em 2023, como a implementação de passe gratuito no transporte público intermunicipal na Região Metropolitana de Fortaleza.

O primeiro ano de mandato de Elmano começa ainda com a expectativa, inclusive do próprio gestor, de parcerias com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para cumprir algumas das iniciativas que foram prometidas durante a campanha eleitoral, não apenas para 2023 como para os próximos quatro anos.

O Diário do Nordeste elencou quais promessas o governador Elmano de Freitas fez para o primeiro ano de mandato, para que você possa cobrar a gestão do petista em 2023.

Combate à fome

O enfrentamento à fome no Ceará foi colocado, mesmo antes da posse, como prioridade pelo governador Elmano de Freitas neste início de mandato. No domingo, ao discursar no Palácio da Abolição, o governador se emocionou ao mencionar o combate à fome.

Segundo dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado em setembro de 2022, cerca de 2,4 milhões de cearenses estão no nível mais grave da insegurança alimentar. O que significa que 1 a cada 4 famílias do Estado acordam sem saber se irão conseguir fazer as refeições.

Elmano indicou que deve iniciar campanha, inclusive com apoio de entidades e do setor privado, para o combate a esta situação no Ceará. O governador, no entando, ainda não detalhou como deve ser feita esta campanha nem qual o alcance ou período no qual ela será realizada.

Duas iniciativas prometidas durante a campanha também podem vir a complementar a prioridade no combate à fome da gestão estadual.

Uma delas é a ampliação do cartão Mais Infância, benefício voltado para famílias com crianças de 0 a 6 anos criado ainda durante o Governo Camilo. Durante a campanha, Elmano prometeu dobrar o número de crianças atendidas para 300 mil.

Outra proposta foi garantir a implementação de cozinhas solidárias, inclusive em parceria com instituições do terceiro setor e igrejas.

Legenda: Elmano de Freitas e Jade Romero assume o Governo do Ceará por 4 anos Foto: Fabiane de Paula

Acesso à moradia

O acesso à moradia no Estado também foi elencado como prioritário pelo governo logo ao fim da transição, em dezembro. Na época, ele destacou o "desafio grande na área da habitação e que precisamos ter ações", disse logo após a entrega do relatório da transição.

Um dos pontos destacados com ele foi a parceria com Lula para implementar novas medidas nesta área. Coordenador da equipe de transição, Eudoro Santana chegou a mencionar que Elmano pretende levar ao presidente a proposta de um aprimoramento do "Minha Casa, Minha Vida", com o objetivo de diminuir o abandono dos espaços ou a tomada por grupos criminosos.

Ainda durante a campanha eleitoral, Elmano chegou a fazer propostas específicas para a área, mas, em alguns casos, sem especificar o prazo para implementação. Uma das propostas, inclusive, já iniciou tramitação na Assembleia Legislativa.

A criação do "Cheque Moradia" foi citada por Elmano antes da eleição "para que quem tem o seu terreninho, possa levantar a casa". O auxílio financeiro será feito às famílias por meio da Secretaria das cidades e, durante a campanha, Elmano citou que poderia chegar a R$ 20 mil.

Além disso, o governador também afirmou que pretendia fazer a entrega do papel da casa para cearenses que ainda não tem, além da construção de 40 mil unidades habitacionais no Ceará até o final do mandato.

Mutirão de cirurgias eletivas

Logo no início da gestão, deve ocorrer um mutirão de cirurgias eletivas, segundo promessa de Elmano de Freitas ainda na campanha - e reforçada após a vitória em 1º turno. A iniciativa deve reunir não apenas as unidades hospitalares da rede estadual de Saúde, mas também hospitais filantrópicos e do setor privado.

Elmano de Freitas Governador do Ceará "Vou realizar um mutirão para tentar zerar as filas de cirurgias do Ceará, em parceria com o setor privado. O meu objetivo é que nenhum cearense deixe de ser atendido pelo sistema público de saúde".

Outra promessa do governador é a conclusão do Hospital da Universidade Estadual do Ceará, obra prevista para ser entregue ainda nesse primeiro ano de mandato. A construção da unidade hospitalar começou em 2021, ainda na gestão do ministro da Educação e ex-governador, Camilo Santana.

Elmano de Freitas Governador do Ceará "Temos um desafio grande que é concluirmos e colocar para funcionar o Hospital da Uece, com a complexidade que ele tem. Um hospital com mais de 650 leitos. E discutirmos como é que vamos fazer a programação para esse hospital".

Os hospitais regionais, já inaugurados, também devem receber atenção durante este primeiro ano de mandato. Elmano havia ressaltado, ainda na campanha, a necessidade de ter as unidades com "100% de funcionamento".

Outras promessas foram implementar tratamento de câncer nos hospitais regionais, facilitando assim o atendimento a pacientes de regiões do estado mais distantes da Capital, além de instalação de estrutura psiquiátrica. Contudo, o governador não deu prazo para a realização destas medidas.

Passe livre intermunicipal

Uma das primeiras medidas a ser implementada pelo novo governo deve ser o passe livre intermunicipal na Região Metropolitana de Fortaleza, programa chamado de "Vai e Vem".

A proposta de conceder passagem gratuita no transporte coletivo foi inspirada em Caucaia, onde o passe livre foi implementado pelo prefeito Vitor Valim (sem partido), aliado de Elmano de Freitas.

Segundo o governador, o programa deve ter um impacto orçamentário de R$ 300 milhões e deve ser uma das primeiras ações realizadas após assumir o comando do Governo do Ceará.

Segurança Pública

Um dos principais gargalos no Estado, a segurança também deve ter destaque já durante os primeiros dias de governo. Uma das medidas deve ser a conclusão do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), equipamento que já teve a primeira etapa entregue em abril de 2022.

O Cisp deve reunir, em uma mesma estrutura, comandos de diferentes forças de segurança do Estado, como a Polícia Civil e a Polícia Militar.

Com isso, o foco será fortalecer a Inteligência, principalmente no combate a organizações criminosas no Ceará, segundo o próprio governador. "Vamos ter a inteligência mais organizada do Ceará", disse ainda durante a campanha eleitoral.

Logo após a vitória em primeiro turno, Elmano também se comprometeu com a "chamada de mais profissionais de segurança". Entre os concursos realizados pela atual gestão que ainda não convocou todos os concursados está, por exemplo, o da Polícia Civil.

Duas promessas do governador também podem começar a ser realizadas ainda neste ano. Uma delas é a ampliação do batalhão do Raio (Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas) para todos os municípios cearenses - processo que pode começar ainda neste primeiro ano de mandato.

Até outubro, eram 14 bases do Raio na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e 53 no Interior - a atuação cobre, pelo menos, 68 municípios. O segundo compromisso assumido por Elmano ainda na campanha foi a ampliação das delegacias 24 horas em todo o estado.