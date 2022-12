Em Brasília, Elmano tratou com Lula sobre projetos de gestão da segurança pública

O governador eleito no Ceará, Elmano de Freitas (PT), em reunião com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite de segunda-feira (19), em Brasília, tratou, dentre outros temas, da gestão da segurança pública.

A afirmação foi feita por Elmano nesta terça (20), em evento do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio), em Sobral.

Ao lado da governadora Izolda Cela (sem partido), da presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Nailde Pinheiro, e da vice-prefeita de Sobral, Christianne Coelho, Elmano frisou detalhes da reunião com Lula, em Brasília.

"Lula ficou lembrando do que era o projeto do Pronasci. Eu tenho certeza de que o nosso Pacto pelo Ceará Pacífico vai dialogoar de maneira exemplar com o que for debatido pelo governo federal para o novo Pronasci", disse Elmano.

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) foi criado por Lula em 2008. Durante a campanha eleitoral, o retorno do programa foi promessa de Lula, com bolsas para formação de policiais.

Em Sobral, Elmano ressaltou projetos para sua gestão. "O Pacto pelo Ceará Pacífico, o Previo, será ampliado no nosso governo", disse o governador eleito.

O Previo é uma extensão do Pacto por um Ceará Pacífico, focado na criação de políticas sociais para reduzir a vulnerabilidade e prevenir situações de violência contra mulheres, pessoas LGBTQIA+, crianças, adolescentes, dentre outros grupos.