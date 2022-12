Após transição, Elmano prevê reforma administrativa e anúncio de secretários antes do Natal

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) revelou, nesta segunda-feira (19), que pretende anunciar os primeiros nomes do seu secretariado ainda nesta semana. Alguns desses secretários serão indicados para pastas que não existem no atual desenho administrativo do Governo do Estado, mas serão criadas no próximo ano.

O mandatário conta com a aprovação, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), de uma reforma administrativa no início do próximo ano. A nova estrutura deve espelhar o quadro de ministérios do Governo Federal. Elmano, no entanto, diferentemente do presidente eleito Lula (PT), voltou a se comprometer com a paridade de gênero no primeiro escalão de seu governo.

As declarações do governador eleito foram dadas durante a entrega do relatório da equipe de transição entre o atual e o futuro governo.

“Temos um diagnóstico que o Governo é muito organizado, que o Estado tem equilíbrio fiscal e tem metas nas áreas que nós administramos no Governo do Estado do Ceará, seja na área da educação, da saúde. Ao mesmo tempo, temos o diagnóstico de um desafio muito grande para o estado do Ceará, muitos passos a serem dados. Saímos conscientes de que foi feito muita coisa, mas o Ceará é marcado por desafios muito grandes”, disse.

Prioridades para o Governo Elmano

Segundo Elmano, entre as prioridades diagnosticadas estão os problemas da fome, da falta de habitação e das filas para a realização de cirurgias.

Elmano de Freitas (PT) Governador eleito do Ceará “Precisamos ter uma campanha forte do Governo com a sociedade para o enfrentamento da fome no Ceará (...) Também temos dificuldade e desafios grandes na área da habitação, onde precisamos ter ações. Esperamos ter isso no novo cenário do país, com o presidente Lula”

“Como apresentamos na campanha, temos a necessidade de um mutirão para cirurgias. Isso significa, portanto, que a nossa capacidade da rede pública de saúde está ainda aquém da demanda que o povo necessita”, afirmou o político.

Elmano ainda ressaltou o papel estratégico dos hospitais regionais para descentralizar a o atendimento da população. “Temos um desafio muito grande, apresentado no diagnóstico, que é concluir e colocar pra funcionar o hospital da UECE com a complexidade que ele tem, um hospital com mais de 650 leitos”, apontou.

Reforma administrativa

Para cumprir todas essas metas, o governador disse que pretende fazer uma reforma administrativa já no primeiro mês de gestão. A ideia do mandatário cearense é espelhar o desenho administrativo estabelecido pelo Governo Federal.

Legenda: Elmano acompanha reunião da equipe de transição Foto: Fabiane de Paula

“Devo fazer uma convocação extraordinária, em janeiro, da Assembleia para aprovação e apresentação de uma reforma administrativa. Nós estamos fazendo um desenho final dessa reforma”, disse.

“Claro que a Assembleia tem o seu rito de aprovação das mensagens, temos que respeitar, mas eu vou solicitar que a Casa possa apreciar a reforma administrativa que nós iremos propor”, ponderou.

Previsto para ser anunciado no último dia 15 de dezembro, uma parte da equipe de secretários do petista deve ser anunciada antes do Natal.

Elmano de Freitas (PT) Governador eleito do Ceará “O que posso dizer é que nesta semana anuncio alguns nomes, até sexta-feira (23), e depois, na próxima semana, os demais. Efetivamente esperava (anunciar antes)... O presidente Lula definiu 37 ministérios e anunciou seis, então temos tranquilidade para ouvir”

O petista ainda ponderou sobre as conversas que têm firmado com lideranças do PDT para tentar reconstruir a aliança com o partido no Ceará.

“Tenho uma negociação em curso com o PDT, isso também interfere na nossa montagem, porque há quadros do PDT que são muito importantes para qualquer governo, pessoas muito capacitadas, qualificadas que podem não aceitar vir para o Governo, porque o PDT decidiu, de repente, tomar uma outra decisão. Tenho que aguardar essas definições políticas e ao mesmo tempo as decisões em Brasília de alguns ministérios, que interferem na nossa montagem aqui também”, concluiu.

Legenda: Deputado estadual Salmito Filho acompanhou a reunião. Ele é um dos nomes especulados como secretário do Governo Elmano Foto: Fabiane de Paula

Orçamento para 2023

O governador também descartou a necessidade de mudanças na atual proposta orçamentária prevista para o próximo ano.

“Não devemos fazer. Analisamos a possibilidade, mas as ações que nós temos previsto desde a transição – mesmo para as campanhas que queremos lançar ou para o programa do Passe Livre na Região Metropolitana – estão previstas em algumas ações do Orçamento que foi apresentado pela governadora Izolda Cela. Então, acreditamos que, se for necessário, pode ser resolvido com remanejamento orçamentário”, afirmou Elmano.