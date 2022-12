Camilo Santana e Elmano de Freitas vão para Brasília para reunião com Lula

O ex-governador e senador eleito, Camilo Santana (PT), e o governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT) viajam nesta segunda-feira (19) para Brasília para reunião com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação foi dada pelo governador eleito durante a cerimônia de entrega do relatório da equipe de transição do governo, na sede da Vice-governadoria do Estado. Elmano não quis dar detalhes do teor do encontro.

"Estou indo a Brasília com o nosso senador Camilo e vamos lá ter uma reunião com o presidente Lula", disse Elmano.

Na sexta-feira (16), o deputado federal José Guimarães (PT) havia antecipado a reunião desta segunda-feira para tratar da provável indicação de Camilo Santana ao Ministério da Educação. Antes favorita para o cargo, a governadora Izolda Cela (sem partido) deve assumir a Secretaria da Educação Básica.

Elmano também busca alinhar propostas de gestão com suporte nacional, como o combate à fome.