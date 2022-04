Governadora Izolda Cela faz primeira reunião com secretários e avalia projetos do Governo do Ceará

No primeiro dia útil após tomar posse como governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT) tem encontro marcado com a equipe de secretários estaduais. A mandatária reúne o grupo na manhã de segunda-feira (4), no Palácio da Abolição, para avaliar projetos e ações do Governo do Ceará.

A expectativa é de que Izolda não faça grandes alterações no quadro de auxiliares, nem mesmo naqueles cargos mais estratégicos. Segundo a própria governadora, em entrevista ao colunista Inácio Aguiar, o comando da Casa Civil, por exemplo, será mantido com o jornalista Chagas Vieira.

A ideia da nova gestora é manter o alinhamento que vem funcionando atualmente. “O governo segue até 31 de dezembro. Qualquer mudança eventual só será feita por necessidade”, disse a pedetista.

Mudanças

Entre essas necessidades está a chefia da Secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). Na edição da última sexta-feira (1º) do Diário Oficial do Estado (DOE), a então titular da pasta, Socorro França, foi exonerada.

Quem também deixou os quadros do Governo do Ceará foi Janaína Farias, assessora especial do ex-governador Camilo Santana (PT), e a ex-deputada federal Gorete Pereira (PL), assessora especial para assuntos federativos. Elas articulam disputar vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano.