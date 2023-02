Fernando Santana vai pedir licença de 120 dias do mandato na Assembleia Legislativa

O deputado estadual Fernando Santana (PT) vai sair de licença da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) por 120 dias para tratar de assuntos pessoais. O pedido do parlamentar deve ser apresentado nesta quarta-feira (1º) à Casa.

Com a saída de Fernando Santana, quem assume a vaga do parlamentar é o vereador Guilherme Sampaio (PT), que ficou como segundo suplente da federação PT, PCdoB e PV na Alece, na eleição de 2022.

De acordo com Fernando Santana, a licença atende a um acordo firmado com o seu partido ainda em janeiro para Guilherme assumir. Como as vagas no Parlamento são das legendas, é comum que as siglas façam rodízio entre os eleitos para contemplar suplentes.

Apesar da licença, Santana disse que continuará indo à Assembleia para acompanhar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra a Enel.

Fernando Santana Deputado Estadual "Eu vou continuar vindo à Casa, continuar esse trabalho de CPI e de falar da Enel sobre o desrespeito com o povo do Estado do Ceará"

Nesta terça-feira (28), o parlamentar apresentou um requerimento com a assinatura dos 46 deputados estaduais favoráveis à abertura da CPI contra a distribuidora, que está de saída do Ceará. A medida busca investigar o contrato de concessão da empresa com o Poder Estadual enquanto atuou no Ceará.

Para ser instalada, a CPI precisa receber aval da Procuradoria da Casa e, depois, ser aprovada pela Mesa Diretora.

Neste ano, a Enel anunciou que será vendida e sairá do Estado.