Ex-vereadora de Fortaleza, Nelba Fortaleza morre aos 60 anos

Ex-vereadora de Fortaleza, Nelba Fortaleza faleceu nesta terça-feira (24), aos 60 anos. Engenheira civil e nascida em Limoeiro do Norte, Nelba exerceu dois mandatos na Câmara de Vereadores da capital cearense.

Eleita no ano 2000, Nelba foi reeleita em 2004 com o recorde de votos naquela eleição, tendo sido a escolha de 15.562 eleitores. Afilhada do ex-prefeito Juraci Magalhães, Nelba recebeu as bênçãos do padrinho para disputar a preferência da população.

Ela só voltou a concorrer novamente ao cargo em 2024, pelo PSD, quando ficou como suplente.

O sepultamento da ex-vereadora acontece no fim da tarde desta quarta-feira (25), no Cemitério Jardim Metropolitano.

Homenagens

Lideranças políticas cearenses demonstraram pesar com a morte da ex-vereadora. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, foi um dos que prestaram homenagem a Nelba Fortaleza.

"Recebi com pesar a notícia do falecimento da ex-vereadora Nelba Fortaleza, engenheira civil que exerceu mandatos na Câmara Municipal em 2000 e 2004. Deixo meu abraço e orações aos familiares e amigos diante desta perda. Meus sentimentos", disse.

O deputado federal André Figueiredo (PDT) também lamentou o falecimento da ex-vereadora e relembrou a passagem dela pelo PDT.

"Uma mulher de espírito público que dedicou grande parte de sua vida à melhoria da comunidade. Seu trabalho, sempre voltado para o bem-estar de todos, deixará uma marca inesquecível", publicou.

Vereadora de Fortaleza, Ana Aracape também homenageou a ex-parlamentar. "Deixa sua marca na história política de Fortaleza com uma trajetória de coragem, dedicação e compromisso com o povo", disse.

"Sua atuação firme e determinada como parlamentar e como secretária executiva, sempre foi uma inspiração para tantas outras mulheres que também acreditam na política como instrumento de transformação social", completa.