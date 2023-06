Ex-aliado de Capitão Wagner, prefeito de São Gonçalo anuncia que vai se filiar ao PT

Ex-aliado do ex-deputado federal Capitão Wagner (União), o prefeito de São Gonçalo do Amarante, professor Marcelão, disse que irá se filiar ao PT para a eleição de 2024. Em 2020, Marcelão foi eleito pelo Pros, à época liderado por Capitão Wagner no Ceará. Neste ano, o Pros foi incorporado ao Solidariedade, o que abriu brecha para desfiliação.

Professor Marcelão (Pros) Prefeito de São Gonçalo do Amarante "Dialogamos a possibilidade de nós estarmos indo para o PT. A gente está aguardando só a documentação, questão burocrática, para a gente se filiar"

A declaração foi dada na manhã desta segunda-feira (26), durante audiência pública da Comissão Especial de Hidrogênio Verde no Ceará, do Senado Federal, no Complexo Industrial Portuário do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. O evento conta com a participação do senador Cid Gomes (PDT), do governador Elmano de Freitas (PT), do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), e outras autoridades.

Desde o resultado da eleição do ano passado, professor Marcelão tem se aproximado do grupo político do governador Elmano de Freitas.

De saída do PT

Em paralelo, nesse fim de semana, o prefeito de Quixelô, Adil Júnior (PT), informou que vai pedir desfiliação do partido. Segundo ele, a decisão foi tomada após "amplo debate" com lideranças partidárias, vereadores, deputados e apoiadores.

"A razão para tal pedido é que me filei ao PT por convite de pessoas que atualmente já não fazem mais parte do nosso grupo político. E isso vem causando uma disputa interna pelo comando do partido local, o que gera consequentemente um grande desgaste e acaba por exigir muito da minha energia e atenção", ressaltou por meio das redes sociais.

Na ocasião, Adil Júnior disse que não irá se filiar a nenhum partido por enquanto.