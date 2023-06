Governador reúne 151 prefeitos cearenses e mostra o peso político do combate à fome

Após seis meses entre a gestação e efetivação, o governador Elmano de Freitas (PT) cumpriu uma das promessas de campanha e lançou seu programa contra a fome. Nesta sexta-feira (16), ele lançou o Pacto Ceará sem Fome, no Centro de Eventos. A iniciativa, além de contemplar um grande contingente da população, serviu para aproximar o governador dos prefeitos dos municípios.

Segundo apurou esta Coluna, um total de 151 prefeitos cearenses de todas as regiões do estado estiveram presentes no lançamento da política pública.