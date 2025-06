Em tom de brincadeira, Bolsonaro convida Moraes para ser seu vice e ministro do STF reage: 'Declino'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convidou, nesta terça-feira (10), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para ser seu candidato a vice-presidente em 2026. A brincadeira arrancou risos do público que acompanhava o segundo dia de interrogatório ao ex-mandatário e a seus aliados, acusados de tentativa de golpe de estado após as eleições de 2022.

Atualmente, Bolsonaro está inelegível. Ele foi condenado pelo STF em 2023 por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação.

No depoimento do caso envolvendo golpe de estado, ao comentar sobre o apoio popular que recebe pelo Brasil, Bolsonaro perguntou se podia mandar para Moraes algumas imagens de como é tratado.

“Eu declino”, recusou o ministro, que provocou algumas risadas do público que acompanhava o julgamento no STF. Em seguida, Bolsonaro perguntou se podia “fazer uma brincadeira, com todo respeito”.

“O senhor quem sabe… Eu perguntaria aos seus advogados antes”, respondeu Moraes.

Logo em seguida, o ex-presidente fez o convite. “Gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 2026”, disse.

“Eu declino novamente”, concluiu Moraes.

Tentativa de golpe

Bolsonaro é o sexto réu ouvido no interrogatório, que começou na última segunda-feira (9), com o delator e ex-ajudante de ordens, Mauro Cid.

Também já foram ouvidos o deputado federal e ex-chefe da Abin, Alexandre Ramagem; o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier;o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres; e o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.

Ainda serão ouvidos o general do Exército e ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira; e o general e, ex-ministro e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022, Walter Braga Netto.