Moraes nega pedido de Bolsonaro para exibir vídeos durante interrogatório no STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para exibir vídeos durante o interrogatório sobre suposta trama golpista para impedir a posse do presidente eleito Lula (PT). A decisão foi tomada antes de Bolsonaro começar a ser interrogado, na tarde desta terça-feira (10). Ao chegar, o ex-presidente não opinou sobre a negativa: "Não achei nada", disse ao g1.

O pedido havia sido registrado no sistema interno da Corte durante a manhã, quando era realizado o interrogatório do ex-comandante da Marinha almirante Almir Garnier. O ministro Alexandre de Moraes disse que o interrogatório "não é momento adequado" para exibição de vídeos.

"No interrogatório, o réu e sua Defesa podem utilizar, apontar e fazer referência a qualquer prova presente nos autos, porém, não é o momento adequado para apresentação de provas novas, ainda não juntadas aos autos e desconhecidas das partes", afirmou o magistrado.

Ainda na decisão, o ministro disse que a defesa poderá anexar os vídeos como provas posteriormente, inclusive para que as imagens possam "ter sua autenticidade comprovada".

O que mostravam os vídeos de Bolsonaro?

Ainda na manhã desta terça, Bolsonaro havia falado que queria mostra "11 ou 12 vídeos curtinhos" durante o interrogatório. Ele explicou que haviam pronunciamentos dele, feitos enquanto estava na presidência da República, mas também de outras autoridades.

"Tem pronunciamento meu, tem um do (ministro do STF) Flávio Dino condenando a urna eletrônica, tem um do Carlos Lupi (presidente nacional do PDT) também, falando que sem impressão do voto é fraude. Eu não estou inventando nada", declarou.

A colunista Malu Gaspar, do O Globo, informou que os advogados pretendiam mostrar, por exemplo, vídeos em que ele defendeu a desobstrução das vias após bloqueios serem realizados em rodovias por todo o país.

Mesmo sem a exibição do vídeo, o momento foi citado por Bolsonaro durante o interrogatório. O ex-presidente também relembrou a fala de Lupi — que estava na lista dos vídeos — em que o ex-ministro da Previdência defendia o voto impresso.

Interrogatórios

Até sexta-feira (13), Alexandre de Moraes vai interrogar os reús do "núcleo 1" da trama golpista. O ex-presidente Jair Bolsonaro é o sexto de oito acusados de participarem do grupo "crucial" para impedir a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o resultado das eleições de 2022.

