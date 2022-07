Em clima de decisão no PDT, Camilo e Izolda participam de evento juntos e defendem unidade

Às vésperas da definição de candidatura no PDT ao Governo do Estado, a governadora Izolda Cela (PDT) e o pré-candidato ao Senado, Camilo Santana (PT), participaram de solenidade na CDL de Fortaleza, na noite desta quinta-feira (14), e defenderam a unidade do grupo para a disputa eleitoral de outubro.

"A minha defesa desde o início é sempre a defesa da união pelo Ceará e pelo projeto que nós defendemos", disse a pedetista.

Já o ex-governador afirmou que vai continuar estimulando o diálogo para evitar a ruptura no grupo.

"Acredito na força do diálogo e no bom senso para que a gente possa manter a unidade e a aliança", disse o petista.

Izolda, no entanto, evitou falar sobre o risco de a definição de candidatura ser resolvida pelo voto no PDT, sem um consenso entre correligionários – o que seria inédito na história recente do partido.

A governadora também negou um possível encontro com o senador Cid Gomes (PDT) para apaziguar a crise instalada no PDT. Nos bastidores, o desgaste cresce a cada dia com defesas públicas de lideranças pedetistas pelo nome de Izolda e Roberto Cláudio.

As declarações ocorreram pouco antes de começar solenidade de premiação que homenageou o presidente da CDL de Fortaleza, empresário Assis Cavalcante, com o Troféu Clóvis Rolim – a maior comenda do varejo local.

No evento, Camilo e Izolda foram acompanhados pelo vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSB), que já havia se posicionado em defesa da reeleição de Izolda. O deputado estadual Tin Gomes (PDT) chegou acompanhado do petista.

Definições

A contragosto de Ciro Gomes, o ex-governador Camilo Santana tem sido o principal cabo eleitoral da governadora pelo Ceará. A queda de braço dentro do PDT pela candidatura acabou expondo rachas na relação entre Ciro e Camilo.

Os últimos dias têm sido de tensão dentro do partido. O pré-candidato ao Governo do Estado, Evandro Leitão, chegou a marcar entrevista coletiva para a manhã de sexta-feira (15), mas cancelou minutos depois.

A expectativa era que o presidente da Assembleia Legislativa anunciaria a desistência da pré-candidatura e confirmaria apoio à governadora.

O PDT marcou para o dia 18, a próxima segunda-feira, para realizar a reunião do diretório. Caso não haja um acordo entre os pedetistas, o nome do partido para disputar a sucessão estadual deverá sair após o voto de filiados da legenda.

Rompimento

Nos bastidores, o PT de Camilo Santana realiza pesquisas internas para testar nomes ao Governo do Estado. Caso o PDT opte por Roberto Cláudio, crescem as chances de rompimento entre os dois partidos.

Quem também quer participar do jogo é o ex-senador Eunício Oliveira (MDB). Ele tem reunião agendada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Camilo Santana para discutir a viabilidade de uma candidatura do MDB.

Além de PT e MDB, assistem às movimentações da base governista o PV, PCdoB, PP e PSDB.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil