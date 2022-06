Evandro Leitão vai reunir deputados do PDT para "aparar arestas e alinhar discurso"

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), vai reunir na tarde desta terça-feira (21) os deputados estaduais do PDT numa tentativa de realinhar o discurso eleitoral do aliados na Casa. Em meio à crise interna do partido, o pré-candidato ao Governo tem saído em defesa da união do grupo político.

"Eu, como presidente da Assembleia, hoje estou fazendo uma reunião com os deputados estaduais do PDT na Assembleia para nós alinharmos e apararmos alguma aresta, se por ventura existir, mas sobretudo para gente ter um discurso único e alinhado", disse Evandro durante evento em comemoração aos 15 anos de criação do PAIC, ao lado da governadora Izolda Cela, no Centro de Eventos.

Um encontro regional do PDT em Fortaleza, no dia 15 de junho, explicitou uma crise interna no partido, mobilizada principalmente pela disputa entre os quatro pré-candidatos ao Governo do Estado, acirrada entre a governadora Izolda Cela e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.

No evento, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, declarou apoio explícito a Roberto Cláudio, o que gerou críticas de correligionários, dentre eles o próprio Evandro.

A disputa entre Izolda e Roberto Cláudio tem ameaçado também alianças externas com partidos como PT, PP e MDB, cujas lideranças têm sinalizado preferência pela governadora.