Elmano fala que é 'legítimo' partidos fazerem indicações ao Senado e cita critérios para escolha

O governador Elmano de Freitas (PT) voltou a falar da extensa lista de nomes que disputam as duas candidaturas ao Senado da chapa governista e reforçou que considera "legítimo" os partidos fazerem indicações, mas que a escolha deve ficar para "maio ou junho" de 2026, quando diversos critérios devem ser usados para definir os nomes mais viáveis.

Ele citou alguns dos pré-candidatos, como os deputados federais Eunício Oliveira (MDB), José Guimarães (PT) e Júnior Mano (PSB), este último envolvido em investigações da Polícia Federal sobre suspeita de desvio de recursos de emendas parlamentares. Também citou o senador Cid Gomes (PSB) e o empresário Chiquinho Feitosa, presidente do Republicanos no Ceará.

Ao longo da entrevista na Live PontoPoder, Elmano elogiou o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, e disse estar "animado" por uma possível candidatura "para o que for" e inclusive fez o convite para que ele se filie ao PT para concorrer nas eleições. Chagas tem sido ventilado como um dos pré-candidatos da base governista ao Senado.

Elmano de Freitas foi o convidado da Live PontoPoder nesta quarta-feira, quando foi entrevistado pelos editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes.

Critérios para definir candidatos ao Senado

Ao falar sobre a chapa governista para a disputa eleitoral de 2026, Elmano disse que a missão dele agora é "trabalhar muito" para, em junho do próximo ano, "sentar com maior tranquilidade para dizer qual é o nosso melhor nome para ser o governador, qual é o nosso melhor nome para ser a vice-governadora ou vice-governador, quem é o melhor nome para o Senado".

Segundo ele, não há nada de incomum em pré-candidatos ao Senado serem enfáticos de que não vão desistir da candidatura. "Ninguém se coloca como pré-candidato dizendo que pode desistir, porque senão as pessoas vão tirá-lo", pontua.

A definição, no entanto, deve atender a certos critérios, que foram detalhados pelo governador durante a entrevista. O primeiro deles é o cenário político do momento em que será realizada a eleição. "Eu aprendi que cargo majoritário, (...) as circunstâncias do momento são muito importantes", ressalta. Como exemplo, ele citou a própria candidatura ao Governo do Ceará em 2022.

"Eu era candidato a deputado estadual, o Ciro resolveu romper um acordo. A candidata era a Izolda (Cela, ex-governadora), o PT já tinha anunciado que votava na Izolda para a sua reeleição. O Ciro resolveu romper um acordo e não votar na candidata do partido dele, da cidade dele. Um acordo que ele tinha feito com então o governador Camilo e o Cid presente. Ao romper o acordo, gerou uma situação política que eu acabei sendo candidato a governador". Elmano de Freitas Governador do Ceará

Para ele, a definição para senador "é parecida". "Em maio, junho nós vamos avaliar como está cada nome, cada partido e como está avaliado o nosso projeto", explica. Ele disse que o potencial eleitoral de cada pré-candidato é importante — "como é que a gente acha que o povo cearense vai analisar essa candidatura, porque quem vai decidir é o povo" —, mas que existem outros elementos que também devem ser colocados na balança.

"Como trata as outras lideranças, como é a relação dele com os prefeitos, como é a relação dele com os deputados estaduais, como é a relação dele com os partidos", elenca. "Nas situações políticas que aconteceram, a pessoa foi leal ou não foi leal, foi firme na defesa do projeto ou não foi firme na defesa do projeto. (...) As condições de cada um é que vão definir, no momento certo, quem é o melhor nome para a disputa".

'Um ganho enorme para o Partido dos Trabalhadores'

Foto: Ismael Soares

Ao citar a possibilidade de candidatura de Chagas Vieira, Elmano disse que já fez o convite para o chefe da Casa Civil se filiar ao PT devido ao "carinho" e "respeito" que tem por ele. "E para o PT seria um ganho enorme ele ser do Partido dos Trabalhadores", reforçou.

Contudo, ainda é preciso avaliar as circunstâncias políticas para definir o caminho partidário do secretário estadual "se ele topar ser candidato a alguma coisa".

"Eu vejo nele cada vez mais animação para isso e fico animado dele estar se abrindo para essa possibilidade, porque há tempos atrás, quando eu era deputado estadual e o Chagas chefe da Casa Civil do nosso governador Camilo, ele não aceitava de maneira nenhuma a hipótese de ser candidato", lembra Elmano.

O governador reforçou ainda que Chagas, "onde estiver, só vai colaborar para as coisas melhorarem para o povo". "A política ganha quando um quadro com a qualidade dele topa entrar na disputa política, eleitoral. E ele já faz um trabalho muito relevante no estado do Ceará e eu acho que para gente seria um ganho", destaca.