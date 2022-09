Pesquisa Ipec Ceará: veja simulações de 2º turno para o Governo do Ceará

A terceira rodada da pesquisa Ipec Ceará para o Governo do Estado, divulgada nesta quinta-feira (22), voltou a questionar os eleitores cearenses sobre votos em um eventual segundo turno. Ao todo, foram apresentados três cenários com os três candidatos que aparecem à frente na pesquisa: Elmano de Freitas (PT), Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (PDT).

Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, há uma mudança de cenário entre os três postulantes.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas de 56 municípios entre os últimos dias 19 e 21 de setembro. A pesquisa foi realizada em formato presencial. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

ELMANO DE FREITAS (PT) x CAPITÃO WAGNER (UNIÃO)

Elmano de Freitas: 47%

Capitão Wagner: 35%

Brancos/Nulos: 11%

Não sabem ou preferem não opinar: 7%

ROBERTO CLÁUDIO (PDT) x CAPITÃO WAGNER (UNIÃO)

Roberto Cláudio: 43%

Capitão Wagner: 35%

Brancos/Nulos: 16%

Não sabem ou preferem não opinar: 6%

ELMANO DE FREITAS (PT) X ROBERTO CLÁUDIO (PDT)

Elmano de Freitas: 40%

Roberto Cláudio: 34%

Brancos/Nulos: 18%

Não sabem ou preferem não opinar: 8%

O levantamento foi realizado pelo instituto Ipec Inteligência e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-02694/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-03914/2022. O nível de confiança estimado é de 95%.

RODADA ANTERIOR DA PESQUISA IPEC

Na segunda rodada da pesquisa Ipec para o Governo do Ceará, divulgada no último dia 9 de setembro, os cearenses indicaram suas preferências em cenários de segundo turno. À época, os três postulantes estavam tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

Nos enfrentamentos, no entanto, Capitão Wagner aparecia numericamente à frente dos dois adversários. Já quando Elmano e Roberto Cláudio se enfrentavam, apesar do empate, o pedetista aparecia numericamente com vantagem.

