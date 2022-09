Roberto Cláudio: conheça o candidato a Governador do Ceará em 2022

Escolhido pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) para a disputa pelo Governo do Estado em 2022, Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra acumula experiência tanto no Executivo como no Legislativo. Médico sanitarista com PhD em Saúde Pública pela Universidade do Arizona, esta é a quinta eleição que o pedetista concorre. Em seu histórico, não há nenhuma derrotada.

Aos 47 anos, ele disputa pela primeira vez o cargo de governador do Ceará pela coligação 'Do povo, pelo povo, para o povo', composta pelo PDT, PMN, Patriota, Agir, PMB, PDT, PSD, PSB, PSC e DC.

Nascido em Fortaleza em 15 de agosto de 1974, Roberto Cláudio é filho do ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Roberto Cláudio Frota Bezerra, e da servidora pública federal Maria das Graças Rodrigues Bezerra.

Partido político e número

O ex-prefeito de Fortaleza é filiado ao Partido Democrático Trabalhista e concorre com o número 12.

Vice

Como vice na chapa, Roberto tem o ex-vice-governador Domingos Filho (PSD).

Disputa no PDT

Antes de ser oficializado pelo PDT para o páreo deste ano, no entanto, Roberto Cláudio protagonizou um embate interno dentro da legenda com a governadora Izolda Cela (atualmente sem partido), que culminou em um racha com aliados de primeira ordem do então grupo governista. Enquanto o nome de Izolda era defendido pelo ex-governador Camilo Santana (PT), além de lideranças do PP, MDB, PCdoB e PV, ele contava com o apoio de Ciro Gomes e da cúpula do PDT.

Legenda: Roberto foi oficializado pelo PDT em convenção realizada no dia 24 de julho Foto: Fabiane de Paula

Mesmo que o seu partido tenha apresentado quatro pré-candidatos, os dois dualizaram a disputa interna durante todo o processo. O ex-prefeito da Capital acabou sendo escolhido após votação do diretório e oficializado como o postulante ao Palácio da Abolição.

Apoios políticos

Depois de passar uma temporada nos EUA, Roberto Cláudio voltou ao Ceará e já iniciou carreira política com o apoio dos irmãos Ferreira Gomes, em 2006. Naquele pleito, ele recebeu 21.283 votos e foi eleito deputado estadual pela primeira vez pelo extinto PHS. No Parlamento Estadual, foi reeleito com 123.703 votos, em 2010, e chegou a presidir a Assembleia Legislativa durante o segundo mandato do Governo de Cid Gomes (à época do PSB, hoje PDT).

Em 2012, Roberto foi lançado para encabeçar a chapa de seu grupo político para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza. A apresentação do seu nome, todavia, pôs fim ao casamento político de 6 anos entre os irmãos Ferreira Gomes, que tinha Cid no comando do Estado, e o PT na Capital – cuja chefe do Executivo era Luizianne Lins (PT).

Naquele pleito, inclusive, ele enfrentou, direta e indiretamente, seus dois principais adversários deste ano. Em 2012, Elmano de Freitas (PT) era o candidato de Lins para a sucessão e disputou o segundo turno com Roberto Cláudio. Apesar de não ter concorrido ao cargo majoritário naquela eleição, Capitão Wagner (à época do PR, hoje União Brasil) apoiou o petista no segundo turno contra o médio sanitarista.

O candidato dos irmãos Ferreira Gomes, por sua vez, saiu vitorioso do pleito e tornou-se prefeito da Capital.

Mais tarde, em 2016, Roberto e Capitão Wagner voltaram a se reencontrar na disputa pelo Paço Municipal, dessa vez como adversários diretos. Os dois chegaram a ir para o segundo turno, mas o então gestor de Fortaleza foi reeleito.

Em 2016, inclusive, o médico sanitarista teve o apoio do então governador Camilo Santana (PT), dando continuidade à boa vizinhança entre Estado e Prefeitura de Fortaleza. Em 2020, Roberto conseguiu emplacar seu sucessor na Capital, o atual prefeito José Sarto (PDT).

Apesar de ter iniciado carreira política pelo PHS, Roberto deixou a legenda após um ano, acompanhando os irmãos Ferreira Gomes nas legendas que integravam. Assim, ele passou pelo PSB e Pros até chegar ao PDT, onde está filiado desde 2015.

Propostas e plano de governo

Entre as propostas apresentadas no plano de Governo, Roberto Cláudio destacou, principalmente, promessas para o desenvolvimento, emprego, renda e empreendedorismo. Ao todo, o documento tem 25 páginas com 94 propostas sobre 14 eixos.

Promover a qualidade no atendimento na saúde, inclusive com o uso intensivo de novas tecnologias e telemedicina;

Promover e incentivar a integração das estruturas de segurança do estado e dos municípios, bem como a cooperação com a União, buscando fortalecer e ampliar as operações de combate ao crime nas diversas regiões do Estado;

Apoiar os municípios no desenvolvimento de políticas de mobilidade urbana sustentável, como foco na proteção dos usuários mais vulneráveis (pedestres, ciclistas e motociclistas), no transporte público e na melhoria das condições de tráfego.

Declaração de bens

Neste ano, Roberto Cláudio declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 763 mil. O valor é distribuído em aplicações financeiras (R$ 99,5 mil), um apartamento no Cocó (R$ 480 mil), um veículo Trailblazer da Chevrolet (R$ 173 mil) e participação societária em empresa (R$ 9,9 mil).

O total declarado é 2000% maior do que o declarado em 2006, na primeira eleição que disputou. À época, Roberto informou R$ 35 mil em bens à Justiça Eleitoral.