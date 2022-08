Roberto Cláudio propõe agregar em cinco hospitais regionais uma estrutura de tratamento do câncer

Candidato ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio (PDT) propôs a implementação, nos cinco Hospitais Regionais do estado, de estrutura para tratamento e diagnóstico de câncer. As novas estruturas também oferecerão aos pacientes serviços como hemodiálise e tratamento de doenças vasculares, como infarto e AVC, segundo o candidato.

O objetivo, segundo Roberto Cláudio, é permitir o tratamento de pacientes diagnosticados com câncer "mais perto de casa", sem a necessidade de deslocamentos para atendimento em Fortaleza.

Roberto Cláudio Candidato ao Governo do Ceará "Não bastasse a dor, a angústia do tratamento, sair de Iguatu ou do Quixelô para Fortaleza, não conhecer ninguém, ficar em uma cidade estranha, muitas vezes levar horas para vir se tratar. Tudo isso mexe com o psicológico. Saúde não é só construir, é cuidar e humanizar".

Segundo ele, o objetivo é fortalecer e dar eficiência às unidades hospitalares existentes na rede estadual de saúde. "A gente fortalece e dá eficiência a uma estrutura que a gente já tem, dando maior capacidade de atendimento, humanizando e cuidando de tratar as pessoas mais perto de casa", ressaltou.

Roberto Cláudio é o segundo entrevistado da série de sabatinas realizadas pela TV Diário e Verdinha dentro da cobertura eleitoral do Sistema Verdes Mares em 2022.

Mais médicos para o interior

Ele afirmou ainda que pretende colocar para funcionar plenamente as unidades hospitalares já existentes, além de promover uma maior integração entre elas.

"A gente tem dois municípios vizinhos, com dois hospitais de pequeno porte, fazendo exatamente a mesma coisa na região. (Precisamos) Integrar na mesma região e colocar para funcionar melhor e com mais eficiência o que a gente já tem", ressaltou.

O candidato propôs ainda implementar no Estado um programa idealizado durante a sua gestão à frente da Prefeitura de Fortaleza, chamado Médico Família Fortaleza, para levar médicos para postos na Capital que sofriam com a ausência dos profissionais.

Agora, o foco seria ocupar essas vagas ociosas em postos de saúde da Região Metropolitana e do interior do Ceará.

Roberto Cláudio Candidato ao Governo do Ceará "Quero levar uma política chamada Mais Médico Ceará para garantir médico no posto de saúde do interior e de zonas urbanas. Já fizemos em Fortaleza e queremos manter e levar para a Região Metropolitana e, principalmente, para municípios mais isolados do Interior do Estado".

Prioridade para filas em hospitais

O candidato afirmou que, se eleito, a prioridade do primeiro ano de mandato será voltado a diminuir filas de cirurgias, exames e consultas nos hospitais do Ceará - situação agravada durante a pandemia de Covid-19.

"Iremos direcionar recursos e esforço de mobilização de toda a rede SUS, de rede filantrópica conveniada e de propriedade que não são do SUS para ter isso como uma grande prioridade", ressaltou.

Legenda: Roberto Cláudio foi o segundo entrevista em série de entrevistas na TV Diário e Verdinha Foto: Thiago Gadelha

Roberto Cláudio também prometeu diminuir o "tempo de resposta" das ambulâncias que integram o Samu. Segundo o candidato, ele ouviu muitas críticas de "desmantelo do Samu no interior do estado" quando visitou municípios cearenses.

"Eu quero assumir o compromisso não só em ampliar como qualificar o Samu, porque ele é fundamental. Acidente de carro, infarto, gestante de alto risco. O que pode definir o destino e o prognóstico dessas pessoas é o tempo de atendimento", afirmou.

Hospital de campanha no PV

Implementado durante o último ano de mandato de Roberto Cláudio em Fortaleza, o Hospital de Campanha montado no Estádio Presidente Vargas acabou sendo alvo de operação da Polícia Federal, além de avaliações negativas por parte de lideranças da oposição.

Para o candidato, contudo, as críticas foram motivadas por "picuinha" e "futrica da política pequena daqueles que foram atrás de um enfrentamento de ódio".

"Não tivesse eu feito o hospital de campanha, a tragédia teria sido muito grande", ressaltou, acrescentando ainda que foram 1.200 pessoas atendidas pela unidade de saúde voltada para atender pacientes da Covid-19.

Roberto Cláudio respondeu ainda a críticas sobre a falta de funcionamento durante novas ondas da doença no Ceará, afirmando que o hospital de campanha permitiu que houvesse "tempo para montar leitos definitivos de Gonzaguinhas e Frotinhas", com aproveitamento "de boa parte da estrutura do hospital de campanha".

Universalização do Raio

Uma das áreas mais críticas no Ceará, a segurança pública também foi alvo de propostas por parte do candidato. Uma delas foi a universalização do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, mais conhecido como Raio.

Roberto Cláudio Candidato ao Governo do Ceará "O Raio só está em 66 municípios. Eu quero garantir a universalidade de cobertura do Raio em todo o território do Ceará. Isso vai demandar, por exemplo, 1.500 novos policiais militares. Já tem 1.000 concursados. Não só tem que convocá-los e treiná-los, como convocar, pelo menos, mais 500 para universalizar o Raio no Interior".

Ele afirmou ainda que pretende investir na Polícia Civil como forma de fortalecer o combate ao crime organizado.

Uma das propostas é a transformação da delegacia de combate ao crime organizado em departamento e a criação de 14 delegacias vinculadas - uma para cada região administrativa do Estado.

"Porque porque o crime organizado migra. Então, tem que ser um enfrentamento por inteiro. Essa investigação tem que acontecer com a melhor inteligência, com a melhor tecnologia, mas com a presença humanas, com a inteligência e processos humanos no interior todo", disse.

O candidato afirmou ainda que pretende ampliar as delegacias 24 horas da Polícia Militar, além de realizar parcerias com os prefeitos para a instalação de Guarda Municipal nas cidades.

Além disso, Roberto Cláudio afirmou que, se eleito, pretende triplicar o número de Delegacias da Mulher existentes no Ceará - aumentando para 20 unidades voltadas ao combate da violência contra a mulher.

Educação profissionalizante

Roberto Cláudio reforçou propostas de capacitação profissional para os cearenses como forma de garantir empregos de qualidade no Estado. Ele afirmou que pretende criar uma rede estadual para favorecer essa educação profissionalizante. "Atualizar as carreiras que estão sendo formadas e dirigir essa formação para as necessidades de cada região. Capacitar para o trabalho", ressaltou.

Ele propôs ainda a criação de programa chamado Geração Digital, que iniciaria o processo de educação profissionalizante ainda no Ensino Fundamental, passando pelo Ensino Médio e continuando mesmo após a formatura na escola.

"É para poder dar oportunidade a essa juventude que saiu do Ensino Médio e que não está trabalhando. Com pouca coisa e pouco treino, a gente consegue garantir uma vaga de trabalho para eles".

O candidato se comprometeu ainda de, se eleito, criar 600 mil vagas de emprego ao longo dos quatro anos de mandato.

Críticas a educação com Elmano

Indagado a respeito da relação com o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), e a participação dele na campanha, Roberto Cláudio reafirmou a proximidade com o gestor. Ivo manifestou apoio a candidatura ao Senado do ex-governador Camilo Santana e disse que não pretende fazer campanha para o PDT em Sobral.

O candidato afirmou que "não ouviu" o prefeito afirmar isso e lembrou o período em que Ivo foi secretário de Educação da Prefeitura de Fortaleza, durante o primeiro mandato de Roberto Cláudio.

Ele aproveitou para criticar a condução da área pela ex-prefeita Luizianne Lins - que o antecedeu no comando do Executivo municipal na Capital - e do então secretário de Educação, Elmano de Freitas - agora adversário na disputa estadual.

"Fortaleza era a penúltima colocada na Educação do Ceará. Os diretores de escola eram indicados por cabos eleitorais da política. A educação de Fortaleza tinha uma evasão de 11%, hoje é de menos de 1%. O secretário era o Elmano e a prefeita era a Luizianne. E nós fomos eleitos para romper com essa cultura", criticou.

Roberto Cláudio ressaltou que "deve muito" a Ivo Gomes, porque ele foi o "marco de ruptura em transformação de uma educação que era trágica, trazia pouca oportunidade e promovia desigualdade".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil