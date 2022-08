Roberto Cláudio defende criar programa de renda para mulheres no Ceará contra insegurança alimentar

Candidato ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio (PDT) defendeu a criação de programa de renda auxiliar à mulheres chefes de família como forma de garantir segurança alimentar no Estado. Ele ainda criticou 'gasto de toda natureza' no Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (Fecop).

Ele participou, na noite desta segunda-feira (22), da inauguração do comitê do deputado federal Domingos Neto (PSD), candidato a reeleição para a Câmara dos Deputados e filho do candidato a vice, Domingos Filho (PSD).

Indagado sobre as propostas para o combate a fome, ele afirmou que, caso eleito, pretende "concentrar em quatro programas". Um deles trata da renda auxiliar para mulheres chefes de família. "Exatamente para dar segurança alimentar, recurso para garantir a comida no prato das famílias", ressaltou. Ao mencionar o Fecop, o ex-prefeito de Fortaleza criticou o fato de que, segundo ele, o Fundo estar muito "diluído".

Roberto Cláudio Candidato ao Governo do Ceará "Hoje, tem gasto de toda natureza: feira agropecuária, material esportivo, esse não é o foco do Fecop", criticou.

Foco em apresentar candidatura

Legenda: Foco na propaganda eleitoral será apresentar a candidatura de Roberto Cláudio e Domingos Filho Foto: Thiago Gadelha

O candidato afirmou que a propaganda no rádio e na TV, que inicia na próxima sexta-feira (26), terá como objetivo central apresentar a candidatura aos eleitores do Estado.

Ele destacou que, apesar de ter sido prefeito durante oito anos na Capital, "boa parte da população, por incrível que pareça, não me conhece".

Roberto Cláudio Candidato ao Governo do Ceará "Há um pedaço do interior que já ouviu falar (de mim), mas não conhece a minha história. Então, a primeira etapa é se apresentar, apresentar as minhas realizações, as do Domingos também e, em seguida, dizer o que é que nós pretendemos fazer para o futuro do Ceará".

Ele aproveitou para destacar a importância do candidato a vice, Domingos Filho, e a força eleitoral principalmente no interior. "Tem muita força política no interior e (...) uma alta tradição de apoio de prefeitos, de políticos locais", ressaltou.

A candidata ao Senado, Erika Amorim também participou do evento e destacou a importancia da representatividade feminina. "(Esse grupo político) Dá oportunidade às mulheres de representação, de levar nossa voz ao Senado, que lutam e querem sim mais espaço de participação", ressaltou.