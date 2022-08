Roberto Cláudio relembra parceria com Ivo Gomes e evita críticas após declaração de apoio a Camilo

O candidato ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio (PDT) afirmou que tem “profundo respeito, carinho e amizade” pelo Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e destacou que ambos “caminharam juntos” na Prefeitura de Fortaleza. Ivo foi secretário de Educação na primeira gestão de Roberto Cláudio.

As declarações, dadas em evento de campanha em Messejana, na Capital, nesta sexta-feira (19), respondem ao fato de Ivo ter anunciado, quinta-feira (18), nas redes sociais, que votará em Camilo Santana (PT) para senador. Nesta eleição, Ivo foi favorável à candidatura de Izolda Cela à reeleição como governadora, mas o PDT optou por lançar Roberto Cláudio.

Na atividade de campanha, Roberto Cláudio foi questionado como avalia o apoio do prefeito de Sobral ao ex-governador e relembrou que ele e Ivo “caminham juntos desde 2006”. "O Ivo me deu o privilégio de ser o secretário da Educação que modificou o destino da educação. Bom lembrar, que tínhamos uma situação muito precária, até 2012 era a segunda pior do Estado do Ceará, e o Ivo foi o cara responsável por dar essa virada”, destaca Roberto.

Ele acrescenta que tem “gratidão, carinho e respeito muito grande” por Ivo e diz que “só ele mesmo (Ivo Gomes) pode falar. Ele tem liberdade, autonomia e só ele pode comentar (as decisões políticas dele)”. Ivo foi secretário municipal da Educação de Fortaleza, logo quando Roberto Cláudio assumiu a Prefeitura. Ele ficou na pasta de janeiro de 2013 a abril de 2014.

No processo de escolha do candidato do PDT ao Governo este ano, Ivo declarou ao Diário do Nordeste que, caso votasse no diretório, sua opção seria pela reeleição da governadora Izolda Cela (sem partido) e, à época, também destacou que o irmão e senador Cid Gomes (PDT) pensava o mesmo.

Após a escolha de Roberto Cláudio, em julho, Ivo voltou a fazer duras críticas ao processo e declarou que a responsabilidade pelos “danos” causados à aliança governista é do irmão Ciro Gomes e de Roberto Cláudio.

Desvantagem de tempo

Na caminhada nesta manhã, Roberto Cláudio seguiu acompanhado pelo candidato a vice Domingos Filho (PSD) e do empresário Amarílio Macêdo, indicado pelo PSDB para compor a chapa na disputa pelo Senado. Amarílio ainda aguarda decisão judicial, pois está em vigor a liminar que prevê neutralidade do PSDB na disputa majoritária no Ceará.

Legenda: Roberto Cláudio também falou da diferença do tempo da propaganda eleitoral na TV que terá em relação aos demais candidatos Foto: Thiago Gadelha

Na atividade, Roberto Cláudio também falou sobre a desvantagem no tempo de propaganda na TV. Ele terá uma diferença de mais de um minuto em relação aos candidatos Capitão Wagner e Elmano de Freitas (PT) por causa do impasse com o PSDB. A propaganda gratuita eleitoral no rádio e TV deve começar no próximo dia 26.

Diante desse tempo menor, Roberto Cláudio aposta que “a principal estratégia é se apresentar. Sou muito conhecido do eleitorado de Fortaleza, mas sou menos conhecido do eleitorado do interior do Estado e, mesmo de alguns municípios da Região Metropolitana”.

Ele reforça que a estratégia é focar na apresentação mas também em deixar explícito diretamente o que “pensa para o futuro do Ceará e o que quer fazer pelo Estado”.

O candidato também destaca que “tem tido um apoio extraordinário no interior”. “É só acompanhar as nossas visitas, cada região que a gente vai, apoio de prefeitos, ex-prefeitos, liberação comunitárias, vereadores e do povo. Os eventos tem sido animadores”. Segundo ele, a impressão dos primeiros dias é que “a campanha será muito animada”.