'A gente não pode pedir voto pelo que já fizemos', diz Roberto Cláudio em caminhada no Canindezinho

O candidato do PDT ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio, disse nesta quarta-feira (17) que "a gente não pode simplesmente sair pedindo voto pelo que nós já fizemos. O ex-prefeito de Fortaleza começou o segundo dia de campanha com caminhada no bairro Canindezinho, na periferia de Fortaleza, ao lado do candidato a vice, Domingos Filho (PSD), e do candidato ao Senado do PSDB, Amarílio Macêdo.

"A gente precisa solicitar a atenção e a curiosidade à nossa candidatura até pelo que nós fizemos, mas principalmente pelo que nós queremos fazer para o futuro. A própria indicação de voto da oposição, do Capitão, é um sinal disso. A gente fez muita coisa, mas é preciso que a gente fale ao futuro do Ceará (...) sobre as questões que precisam ser resolvidas para frente", disse o pedetista.

A declaração foi dada ao Roberto Cláudio ser questionado sobre a declaração do candidato do PDT a presidente, Ciro Gomes, que falou em "entregar o Ceará para Capitão Wagner (...) para dar valor ao que se tem", em entrevista ao programa Roda Vida, na segunda-feira.

"Aquilo foi tirado um pouco do contexto. O Ciro estava falando de um cenário mais amplo da política aqui mesmo no Ceará", afirmou o aliado.

Avanço pelo Interior

Ainda nesta quarta-feira, Roberto Cláudio estará nas cidades de Baturité, Redenção, Santa Quitéria, Salitre e Forquilha.

A estratégia de avançar no Interior é para tornar seu nome conhecido. "Muita gente, apesar de eu ser conhecido aqui, não sabe que eu sou candidato ao Governo ainda. Então minha tarefa agora é por etapas. A primeira é chegar se apresentando na condição de candidato", pontuou.

Legenda: Roberto Cláudio com apoiadores no segundo dia de campanha Foto: Thiago Gadelha

O candidato a vice, Domingos Filhos, também falou sobre o foco da campanha no Interior.

"No interior do Ceará, nós temos uma base de representação do sertão do Ceará e a presença do Roberto, com os nossos multiplicadores, as bases, prefeitos, vereadores e lideranças e a marcante presença dele, é fácil de convencer o eleitor", disse Domingos.