Roberto Cláudio defende geração de emprego e minimiza embates: 'não sou de fazer críticas'

Durante a primeira agenda de campanha eleitoral, que aconteceu no Mercado Central, em Fortaleza, o candidato a governador Roberto Cláudio (PDT) defendeu que uma das prioridades de um eventual governo é a geração de emprego e renda. Ele também minimizou embates com antigos aliados, agora disputando as eleições em lados opostos.

Acompanhado de apoiadores, deputados e vereadores da Capital, o ex-prefeito de Fortaleza argumentou que a meta na reta inicial da campanha é se tornar mais conhecido e também apresentar as propostas para "construir um futuro de prosperidade, de oportunidade".

"Os nossos maiores compromissos são com a geração de emprego e de renda, principalmente com a redução das desigualdades regionais que ainda existem aqui no Ceará", ressaltou o candidato.

Ele também destacou propostas nas áreas de saúde, educação e segurança pública. "Enfrentamento às filas de exame, consultas e cirurgias, e enfrentamento mais direto às facções. Tendo a educação como eixo estruturante de progresso e oportunidade para nossa gente", pontuou.

Embates na campanha

Ao ser questionado sobre críticas recentes à gestão do Governo do Ceará que geraram ataques de ex-aliados, Roberto Cláudio disse que "não é de fazer críticas".

Legenda: Roberto Cláudio fez visita ao Mercado Central de Fortaleza Foto: Divulgação

"Não é culpa especificamente de A, de B e de C. É uma realidade, e o nosso compromisso é com o futuro dos ceareses [...], não olharemos para os lados, não somos candidatos contra adversários, somos em favor das necessidades do povo", disse o pedetista.

Impasse no Senado

Roberto Cláudio iniciou a campanha ao lado do candidato a vice-governador, Domingos Filho, e do empresário Amarílio Macêdo, indicado pelo PSDB para compor a chapa na disputa pelo Senado. A presença de Macêdo, no entanto, ainda aguarda decisão judicial.

Atualmente, está vigente liminar que prevê neutralidade do PSDB na disputa majoritária no Ceará. Por isso, o PDT registrou a candidatura ao Senado da vereadora Enfermeira Ana Paula, enquanto aguarda nova decisão judicial sobre o PSDB.

Mesmo assim, Amarílio acompanhou Roberto Cláudio na visita ao Mercado Central. O pedetista pontuou, inclusive, o foco em fortalecer os nomes junto ao eleitorado. "Eu sou mais conhecido na Região Metropolitana, o Domingos é mais conhecido no Interior. O Amarílio ainda precisa ser mais conhecido. A gente está se apresentando, apresentando as nossas biografias, o que nós já realizamos", disse.