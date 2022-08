PDT registra candidatura de Enfermeira Ana Paula ao Senado enquanto aguarda decisão sobre PSDB

A vereadora de Fortaleza Enfermeira Ana Paula (PDT) teve o pedido de candidatura ao Senado Federal registrado na Justiça Eleitoral pelo PDT. Completam a chapa a ex-prefeita de Camocim, Mônica Aguiar (PDT), como primeira suplente e Diana Carvalho (PDT) como segunda suplente.

O registro ocorreu nesta segunda-feira (15), último dia de prazo segundo o calendário eleitoral.

O lançamento da candidatura da vereadora - que inicialmente iria concorrer a deputada federal - ocorre por conta de impasse judicial em relação à coligação entre PDT e PSDB, que havia indicado o empresário Amarílio Macêdo (PSDB) à vaga.

Legenda: André Figueiredo no Mercado Central, onde PDT inicia a campanha pelo Governo do Estado Foto: Luana Barros

Nesta terça-feira (16), o presidente do PDT Ceará, deputado André Figueiredo, disse que o pedido de registro foi uma estratégia de segurança do partido e não descarta o retorno do PSDB.

"A candidatura da Enfermeira é justamente na perspectiva de que dê uma zebra e, de repente, o pleno do TSE ratifique a decisão liminar (que mantém posição neutra no PSDB nas disputas majoritárias). Temos a total expectativa de que seja revertida, e a Enfermeira voltaria para ser candidata a deputada federal", disse Figueiredo.

Segundo ele, a expectativa é de que, até o final desta semana, nova decisão judicial derrube a liminar que mantém a neutralidade do PSDB. Dessa forma, Ana Paula voltaria à disputa por vaga de deputada federal.