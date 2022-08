Decisão do TSE mantém resolução da convenção pela neutralidade de PSDB/Cidadania na campanha do CE

O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), suspendeu nesta segunda-feira (9) a determinação nacional da federação formada por PSDB e Cidadania de coligar com o PDT no Ceará para as eleições deste ano e devolveu a Chiquinho Feitosa o comando do partido tucano no estado. Com a decisão, fica respeitada a definição adotada na convenção estadual realizada no último dia 4 de agosto, na qual ficou definido que a federação manteria neutralidade na disputa estadual.

A convenção havia sido anulada no mesmo dia, após bate-boca durante o evento. No dia seguinte, uma nova convenção foi realizada, já com o senador Tasso Jereissati (PSDB) no comando do diretório. Nela, ficou definido não apenas o apoio a Roberto Cláudio (PDT) para o Palácio da Abolição, como a sigla tucana passou a integrar a chapa majoritária, indicando Amarílio Macêdo como candidato ao Senado.

Benedito Gonçalves invalidou a "eficácia das Resoluções Federação PSDB e Cidadania 33 E 34/2022" reestabelecendo a validade das deliberações realizadas na Convenção Estadual do último dia 4 de agosto.

O magistrado autorizou o "registro dos candidatos ali indicados e a ‘neutralidade com relação a coligações majoritárias para governo e para senado’”. Ainda cabe recurso da decisão.

Em nota, Chiquinho Feitosa afirmou que recebeu a informação sobre a decisão da Justiça Eleitoral. "Fico com a coração tranquilo, por saber que a justiça está sendo feita", ressaltou.

Imbróglio anterior

Principal liderança tucana no Estado, Tasso Jereissati havia anunciado, no último dia 1° de agosto, o apoio a chapa encabeçada por Roberto Cláudio.

Em publicação nas redes sociais, Tasso afirmou que a decisão foi tomada "em coerência com o nosso legado de realizações", por reconhecer no ex-prefeito de Fortaleza "a competência, a experiência administrativa e o compromisso com esses ideais".

Antes disso, no entanto, o então presidente estadual do PSDB, Chiquinho Feitosa, havia demonstrado preferência pelo apoio a candidatura de Elmano de Freitas (PT) ao Governo do Ceará. Ele chegou a dizer, inclusive, que o ex-governador Camilo Santana (PT) o convidou para ocupar a primeira suplência da candidatura ao Senado na chapa petista.

Em convenção no dia 4 de julho, votação na Executiva estadual da federação formada por PSDB e do Cidadania decidiu pela neutralidade, apesar da manifestação de Tasso. A convenção realizada na Assembleia Legislativa foi palco de bate-boca entre lideranças e militantes dos dois partidos.

No mesmo dia, o comando nacional desfez a orientação tomada pela convenção e ainda destituiu Chiquinho Feitosa. A decisão colocou o senador Tasso Jereissati no comando e uma nova convenção estadual foi realizada, no dia 5 de agosto, último dia do prazo.

A ordem partiu do presidente nacional da federação, Bruno Araújo (PSDB), que emitiu uma resolução para os dois partidos confirmarem a coligação com o candidato Roberto Cláudio.