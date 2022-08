Roberto Cláudio inicia campanha no Mercado Central, em Fortaleza, ao lado de Domingos e Amarílio

O candidato a governador do Ceará Roberto Cláudio (PDT) iniciou o primeiro dia de campanha no Mercado Central de Fortaleza ao lado de deputados federais, estaduais e vereadores de Fortaleza. Ele também esteve acompanhado do candidato a vice-governador, Domingos Filho (PSD), e do empresário Amarílio Macedo (PSDB), que havia sido indicado como candidato ao Senado na chapa.

Por uma decisão da Justiça, no entanto, o PSDB está fora da coligação com o PDT e aguarda novo julgamento para resolver o impasse. Na segunda-feira (15), o PDT registrou o nome da vereadora de Fortaleza Enfermeira Ana Paula, também do PDT, como postulante ao cargo.

Para dar início à campanha nas ruas, Roberto Cláudio chegou ao local por volta das 8h40 e foi recebido por apoiadores. Ele andou pelos corredores do mercado e cumprimentou permissionários do equipamento. De lá, o ex-prefeito seguiu para São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde participa de agenda às 11 horas desta terça.

'Supertição'

O motivo para escolher o Mercado Central como primeira agenda de campanha, explica Roberto Cláudio, foi o significado do local para o Ceará. "Esse espaço representa muito o Ceará. É um mercado turístico de Fortaleza, mas que tem alma das tradições, da cultura, do artesanato, das expressões das diversas regiões do Ceará", disse.

Legenda: O Mercado Central é tradicional ponto turístico de Fortaleza Foto: Divulgação

Além disso, faz parte também de uma superstição eleitoral. "Toda campanha minha começou por aqui, as campanhas do (ex-governador) Cid (Gomes, do PDT) também começaram por aqui. (...) É uma superstição, que sempre faz bem", completa.

Durante a caminhada, conversou tanto com permissionários e vendedores do Mercado Central como com os frequentadores do espaço. Aproveitou para apresentar o candidato ao Senado, Amarílio Macêdo, que deve concorrer ao primeiro cargo eletivo em 2022.

Contudo, a candidatura dele na chapa encabeçada por Roberto Cláudio ainda está pendente devido a impasse judicial. Por enquanto, liminar determina que a federação formada por PSDB e Cidadania devem ter uma posição de neutralidade na disputa estadual.

Segundo o candidato, o foco na reta inicial é "massificar a nossa mensagem". "eu sou mais conhecido na região metropolitana, o Domingos é mais conhecido no interior. O Amarílio ainda precisa ser mais conhecido. A gente está se apresentanndo, apresentando as nossas biografias, o que nós já realizamos", afirma.

Caminhada

O ex-prefeito de Fortaleza está acompanhado de políticos, que o seguiram durante o trajeto. Estão na caminhada o presidente estadual do PDT, deputado federal André Figueiredo, além dos também deputados federais Leônidas Cristino (PDT), Eduardo Bismarck (PDT) e Denis Bezerra (PSB). Entre os deputados estaduais, apenas Queiroz Filho (PDT) participou dessa primeira agenda.

Legenda: Roberto Cláudio esteve acompanhado de apoiadores na primira agenda de campanha Foto: Luana Barros

Além deles, os vereadores de Fortaleza Adail Júnior (PDT), Antônio Henrique (PDT), Renan Colares (PDT), Kátia Rodrigues (Cidadania), Lúcio Bruno (PDT) e Gardel Rolim (PDT) também participaram da agenda.

Apesar da distribuição de adesivos, tanto de Roberto Cláudio como de candidatos a deputado presentes na agenda, o ato contou com poucas bandeiras das candidaturas.