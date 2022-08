Fortaleza, Canindé, Juazeiro e Tauá: veja agenda dos candidatos a governador no 1º dia de campanha

Os candidatos ao Governo do Estado do Ceará se preparam para o início oficial da campanha eleitoral que ocorre nesta terça-feira (16). As coligações traçam estratégias e montam roteiros de eventos que envolvem visitas ao interior, carreata e atos em universidades públicas.

As principais candidaturas preparam eventos logo no primeiro dia em diferentes regiões do Estado.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), duas coligações e quatro partidos isolados farão campanha de olho na vaga ao Executivo cearense em 2022.

As chapas também englobam as federações e são encabeçadas pelos partidos PDT, PT, União Brasil, PCB, PSTU e Unidade Popular.

Até então, os eventos e agendas dos postulantes compuseram a chamada pré-campanha, ou seja, uma programação fora do calendário oficial do TSE.

A janela para essas atividades em período eleitoral, antes do 1º turno, se fecha no dia 29 de setembro.

Agenda dos candidatos

Roberto Cláudio (PDT)

Candidato a governador pelo PDT começa o dia com uma caminhada em Fortaleza, no Mercado Central. Ele ainda tem agenda em São Gonçalo do Amarante, Aracati e fecha o dia na cidade de Tauá, nos Inhamuns. Haverá uma carreata no reduto eleitoral do candidato a vice na chapa, Domingos Filho (PSD).

Agenda

7:00 - Caminhada Mercado Central de Fortaleza

11:00 - São Gonçalo do Amarante

16:00 - Aracati

18:00 - Tauá

Elmano de Freitas (PT)

O candidato petista iniciará a campanha ao governo no interior e na Capital cearense. De acordo com a assessoria da campanha, estão previstas agendas em Canindé (14h), Fortaleza, e na Região do Cariri. A agenda inicia no VLT de Fortaleza às 7h30.

Elmano deverá estar ao lado de Camilo Santana, que disputa vaga ao Senado Federal, em visitas à estátua do Padre Cícero em Juazeiro do Norte, de Santo Antônio em Barbalha e de Nossa Senhora de Fátima, no município do Crato.

Agenda

7:30 - Fortaleza > VLT (Estação Parangaba)

14:00 - Canindé > Praça da Basílica

17:30 - Juazeiro do Norte > Horto

18:30 - Barbalha > Estátua de Santo Antônio

19:30 - Crato > Monumento Nossa Senhora de Fátima

Capitão Wagner (União Brasil)

A campanha do Capitão Wagner (UB) começa na manhã desta terça-feira na Câmara Municipal de Fortaleza, onde acompanha a posse do suplente de vereador Wagner Lobo. Em seguida, haverá uma ação com colagem de adesivos no encontro entre a rua Barbosa de Freitas com avenida Santos Dumont.

O candidato ainda tem uma ação às 19h no encontro entre as vias Bezerra de Meneses e Justiniano de Serpa às 19h e a inauguração de um comitê de campanha às 20 horas.

Agenda

10:00 - Posse do vereador Wagner Lobo - Câmara Municipal de Fortaleza

17:00 - Adesivaço: Rua Barbosa de Freitas com Santos Dumont.

19:00 - Bandeiraço - Bezerra de Menezes com Justiniano de Serpa ( Ao lado da Praça / Igreja do Otávio Bonfim).

20:00 - Inauguração do Comitê do candidato a deputado estadual Anderson Felício. Avenida Bezerra de Menezes, 442.

Serley Leal (UP)

Disputando o Executivo pela Unidade Popular (UP), o candidato fará um ato junto à militância em frente à Universidade Federal do Cariri. O evento será na Área 2 do Centro de Humanidades, com panfletagem e intervenções.

Chico Malta (PCB)

Já o PCB lançará oficialmente a candidatura de Chico Malta ao Executivo. Um evento na sede do Partido durante a manhã desta terça-feira (16) também apresentará os demais candidatos à disputa proporcional. A concentração será na Avenida da Universidade, número 2236.

Zé Batista (PSTU)

O PSTU também apresentará chapa e lançará o nome de Zé Batista como candidato ao Governo do Ceará. O ato ocorre em na esquina das ruas Tristão Gonçalves com Guilherme Rocha, na parte da manhã.