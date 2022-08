Quais as palavras mais citadas nos planos dos candidatos ao Governo do Ceará e o que isso evidencia

Discursos que enfatizam faltas ou carência de atenção em algumas áreas, apontam desafios em outras, indicam necessidade de ampliar algum programa ou ação.

Na campanha política, muitas são as ênfases e promessas. Mas, na prática, o que os planos de governo no Ceará dos candidatos ao Executivo, nas eleições de 2022, dizem? O Diário do Nordeste analisou os documentos, extraiu as palavras mais mencionadas e aponta os destaques.

Até essa sexta-feira (12), cinco candidatos ao governo haviam registrado os planos junto à Justiça Eleitoral. Confira as palavras mais mencionadas nos seguintes planos:

Capitão Wagner (União Brasil)

Elmano de Freitas (PT)

Roberto Cláudio (PDT)

Serley Leal (UP)

Zé Batista (PSTU)

O plano do candidato Chico Malta (PCB) ainda não consta no sistema e o prazo para essa inclusão, que ocorre em decorrência do registro oficial da candidatura, é até o dia 15 de agosto.

"Desenvolver" o Ceará

Ao longo das 123 páginas dos cinco planos de governo, que juntos têm cerca de 500 propostas, a palavra mais utilizada foi: desenvolvimento. A expressão se repete 125 vezes de forma distinta em cada plano, sendo mais reiterada no documento da candidatura do candidato Roberto Cláudio.

Políticas, população e governos são outras palavras bastante recorrentes. A análise do Diário do Nordeste foi feita de forma automatizada pelo site Wordclouds e conferido de forma manual, para que fosse interpretado o contexto da menção.

Para sistematizar a análise, foram estabelecidas grandes áreas ou temas, nas quais as políticas públicas são estruturadas.

Os planos de governo não são documentos padronizados, logo, cada um deles tem tamanho e número de propostas distintas.

Nesta eleição o maior plano tem 52 páginas e o menor 11. Assim sendo, a explicitação dos termos nos documentos é avaliada considerando a extensão de cada texto.

Confira os destaques em cada plano (ordem alfabética):

Capitão Wagner (União Brasil)

O plano tem 11 páginas e 44 propostas. A palavra predominante é: “segurança” ou a expressão “segurança pública”. São 15 menções. "Saúde" e "infraestrutura" também têm destaque com nove repetições cada.

Legenda: Nuvem de palavras do plano de governo de Capitão Wagner.

Elmano de Freitas (PT)

O documento tem 20 páginas e 166 propostas. Nas grandes áreas, "saúde" é a palavra mais enfatizada. São 32 repetições. "Cultura, segurança e educação" aparecem em seguida, com 28, 20 e 20 menções, respectivamente, cada uma.

Legenda: Nuvem de palavras do plano de governo de Elmano.

Roberto Cláudio (PDT)

Com 25 páginas e 94 propostas, o documento tem como destaque também o termo "saúde", com 19 citações. "Educação e infraestrutura" aparecem em seguida como termos mais recorrentes, com 13 e 11 menções, respectivamente.

Legenda: Nuvem de palavras do plano de governo de Roberto Cláudio.

Serley Leal (UP)

O plano mais extenso tem 52 páginas e 180 proposições. O destaque de repetição é o termo “saúde”, com 59 citações, seguido por "educação e mulheres", com 47 e 38 menções. Um destaque é que o termo facção ou facções - em referência a grupos criminosos que atuam no Estado - não aparece no plano.

Legenda: Nuvem de palavras do plano de governo de Serley Leal

Zé Batista (PSTU)

O documento tem 16 propostas ao longo de 15 páginas. O termo predominante no plano é "educação", com 22 citações. Em seguida, as expressões mais usadas são: "cultura", com 21 repetições, e "mulheres", com 19. O termo facção ou facções também não consta no plano.

Legenda: Nuvem de palavras do plano de governo de Zé Batista

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil