Quem são os candidatos à Vice-Governadoria do Ceará em 2022

Com as candidaturas dos candidatos ao Governo definidas, seis candidatos à vice-governadoria estão no páreo da disputa pelo Palácio da Abolição.

Apesar de não ter cargos institucionais estabelecidos, o vice pode ganhar espaço na gestão ao chefiar algum órgão ou mesmo auxiliar o governador ou governadora. Além disso, é o segundo na linha de sucessão e pode vir a comandar o Estado em casos de afastamento do titular - como em viagens internacionais, doenças, impeachment e em caso de morte.

Veja quem são os candidatos à vice :

Capitão Wagner (União)

Vice: Raimundo Gomes de Matos (PL)

Coligação: União, PL, Avante, Republicanos, Podemos, PTB

Vice: Nauri Araújo (PCB)

Sem coligação

Vice: Jade Romero (MDB)

Coligação: PT, MDB, PP, SD, PV, PCdoB, Pros, Psol, Rede

Vice: Reginaldo Araújo (PSTU)

Sem coligação

Vice: Domingos Filho (PSD)

Coligação: PDT, PSD, PSDB, Cidadania, PSB, PMN, Patriota, Agir, PSC, PMB e DC

Vice: Bita Tapeba (UP)

Sem coligação

Conheça cada um dos vices já anunciados:

Raimundo Gomes de Matos (PL)

Legenda: Raimundo Gomes de Matos é candidato a vice na chapa do União Brasil Foto: Fabiane de Paula

Ex-deputado federal pelo Ceará, Raimundo Gomes de Matos era um dos quadros de vanguarda do PSDB, mas deixou a legenda para se filiar ao PL de olho nas eleições deste ano. Aos 71 anos, ele já foi vice-prefeito (1983-7988) e prefeito (1989-1993) de Maranguape, município tido como seu berço político. Para o pleito de outubro, foi indicado pelo PL para compor a chapa de Capitão Wagner (União) como vice.

Domingos Filho (PSD)

Legenda: Domingos Filho é candidato a vice na chapa do PDT Foto: Fabiane de Paula

Uma das principais lideranças políticas do Ceará, Domingos Filho foi quatro vezes deputado estadual e vice-governador do Ceará durante o segundo mandato de Cid Gomes (2011-2014), além de ser conselheiro licenciado do Tribunal de Contas do Ceará (TCE). Com forte atuação na região dos Inhamuns e presidente do PSD Ceará, vai disputar novamente a vice-governadoria em chapa encabeçada pelo ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT).

Jade Romero

Legenda: Jade Romero é candidata a vice na chapa do PT Foto: Reprodução/Instagram

Com forte ligação com o esporte e mestranda em Administração Pública, Jade Romero já foi secretária executiva do Esporte do Ceará e secretária municipal de Participação Popular de Fortaleza. No MDB, atuou na assessoria do ex-senador Eunício Oliveira e foi presidente da Juventude da Agremiação, além de ser presidente do MDB Mulher. Apesar de nunca ter disputado um cargo eletivo, acumula experiência na gestão pública - área em que é graduada.

Bita Tapeba (UP)

Legenda: Bita Tapeba, candidato a vice-governadoria na chapa da UP Foto: Divulgação

Francisco Antonio Soares Correia é conhecido no movimento indígena como 'Bita Tapeba', em referência ao povo indígena Tapeba, de Caucaia, de onde descende. Atualmente, Bita é membro da Coordenação Nacional do Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) e luta pela garantia de moradia digna para os trabalhadores e uma ampla reforma urbana nas cidades, além de defender a demarcação de terras de seu povo.

Reginaldo Araújo (PSTU)

Legenda: Reginaldo Araújo, candidato a vice pelo PSTU Foto: Divulgação/Instagram

Servidor público de Limoeiro do Norte e ativista ambiental, Reginaldo Araújo já disputou os cargos de vice-prefeito e prefeito de Limoeiro do Norte, senador e vice-governador - todos em chapa pura do PSTU. Agora, vai disputar a vice-governadoria mais uma vez em chapa isolada, ao lado do operário José Batista.

Nauri Araújo (PCB)

Legenda: Nauri Araújo, candidato a vice-governadoria pelo PCB Foto: Divulgação/TRE-CE

Eletricista, Nauri Araújo tem 57 anos e já foi candidato a primeiro suplente de senador na chapa pura do PCB em 2006, além de disputar uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza em 2004. Em nenhuma das ocasiões foi eleito. Agora, concorre a vice na chapa pura do PCB, encabeçada pelo bancário Chico Malta.