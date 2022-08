Quem são os candidatos à Presidência da República

Com o encerramento da temporada de convenções partidárias para homologar candidaturas na Justiça Eleitoral, 12 chapas apresentaram pedidos e vão concorrer à Presidência da República no pleito deste ano. Ao todo, integram as candidaturas pelo comando do Palácio do Planalto: Jair Bolsonaro (PL)

Com as chapas definidas, as agremiações têm até 15 de agosto para apresentar os registros de candidaturas, com suas respectivas coligações, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eventuais substituições nas chapas podem ser realizadas até 12 de setembro, em situações de desistência ou indeferimento. A exceção é em caso de falecimento, que não tem prazo máximo devido ao imprevisto do acontecimento. Saiba mais sobre os candidatos: Jair Bolsonaro (PL) Legenda: Jair Bolsonaro (PL) Foto: Thiago Gadelha Militar da reserva, com 67 anos, Jair Bolsonaro foi deputado federal pelo Rio de Janeiro de 1991 a 2018. Com pautas conservadoras e alinhado à direita, foi eleito presidente da República em 2018 e, agora, irá concorrer à reeleição. Coligação: PL, PP e Republicanos. Lula (PT) Legenda: Lula (PT) Foto: Thiago Gadelha Líder sindical e principal fundador do Partido dos Trabalhadores (PT), Lula tem 76 anos e foi presidente do Brasil de 2003 a 2011. Nascido no agreste Pernambuco, foi no ABC paulista que ganhou projeção política. Essa é a quinta vez que disputa a Presidência.

Coligação: PT, PSB, Solidariedade, PV, PC do B, PSOL, Rede Sustentabilidade, Avante e Agir 36. Ciro Gomes (PDT) Legenda: Ciro Gomes (PDT) Foto: Thiago Gadelha Com 64 anos, Ciro Gomes já foi deputado estadual, federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro da Fazenda, no Governo de Itamar Franco, e da Integração Nacional, no Governo Lula. Essa é quarta eleição pelo Palácio do Planalto que ele disputa. Sem coligação. Simone Tebet (MDB) Legenda: Simone Tebet (MDB) Foto: Agência Senado/Divulgação Advogada, Simone Tebet já foi deputada estadual e vice-governadora do Mato Grosso do Sul. Também foi prefeita da cidade de Três Lagoas (MS) de 2005 a 2010, cidade de onde é natural. Atualmente, é senadora pelo Mato Grosso do Sul e essa é a primeira vez que disputa a Presidência. Coligação: MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. Roberto Jefferson (PTB) Legenda: Roberto Jefferson (PTB) Foto: Divulgação/Facebook Nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Roberto Jefferson tem 69 anos e foi deputado federal pelo RJ por seis mandatos consecutivos, de 1983 a 2005 - quando teve o seu mandato cassado devido a envolvimento no escândalo do mensalão. Sem coligação. *Ele cumpre prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica e pode ter a candidatura indeferida pela Lei da Ficha Limpa. Soraya Thronicke (União Brasil) Legenda: Soraya Thronicke (União Brasil) Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Advogada e empresária, Soraya Thronicke foi eleita pela primeira vez em 2018 para o Senado Federal na rasteira da influência do presidente Jair Bolsonaro, apoiada em pautas conservadoras. Foi uma das lideranças das manifestações de ruas em 2013. Sem coligação. Felipe D'Avilda (Novo) Legenda: Felipe D'Avila (Novo) Foto: Divulgação/Facebook Nascido em São Paulo, Felie D'Avila é formado em Ciência Polícia, com mestrado em Administração Pública, e vem de família com tradição política. Tem 58 anos e essa será a primeira eleição que disputará, como uma das alternativas da terceira-via. Sem coligação. Léo Péricles (UP) Legenda: Léo Péricles (UP) Foto: Divulgação/Facebook Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Léo Péricles mora em uma ocupação urbana e coordena o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). Concorreu pela primeira vez a uma eleição em 2020, como candidato a vice-prefeito de BH na chapa do PSOL. Ficou em quinto e agora disputa a Presidência. Pablo Marçal (Pros) Legenda: Pablo Marçal (Pros) Foto: Divulgação/Facebook Empresário e coach, Pablo Marçal ficou conhecido pelos cursos de auto ajuda que oferece em suas redes sociais, ganhando mais notoriedade após se perder em uma trilha na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, com outras 30 pessoas. É a primeira eleição que disputará. Sem coligação *A candidatura de Pablo Marçal está ameaçada devido a imbróglios jurídicos envolvendo o comando do Pros. Há possibilidade de o partido apoiar Lula Sofia Manzano (PCB) Legenda: Sofia Manzano (PCB) Foto: Divulgação/Facebook Professora universitária da área de Economia, Sofia Manzano é militante do PCB desde 1989. Já foi candidata à vice-presidência nas eleições de 2014, em um chapa pura encabeçada pelo historiador Mauro Iasi. Agora, concorre como cabeça na chapa do PCB. Sem coligação. Eymael (DC) Legenda: Eymael (DC) Foto: Divulgação/Facebook Conhecido por um dos jingles que tradicionais nas eleições gerais, Eymael é advogado e atual presidente da Democracia Cristã. Ele foi deputado federal pelo estado de São Paulo entre 1986 e 1995. Essa é a sexta eleição presidencial que ele vai disputar. Vera Lúcia (PSTU) Legenda: Vera Lúcia (PSTU) Foto: Divulgação/Facebook Nascida em Inajá, Pernambuco, Vera Lúcia é socióloga e iniciou carreira política em Sergipe. Já foi do PT, mas deixou o partido em 1992 e é uma das fundadoras do PSTU. Já foi candidata a federa e prefeita de Aracaju, mas nunca ganhou uma eleição. Agora, disputa a Presidência.