De R$ 72 mil a R$ 1 milhão: veja o patrimônio dos candidatos ao Governo do Ceará

Com cinco candidaturas oficializadas ao Governo do Ceará, todos os postulantes ao cargo já apresentaram à Justiça Eleitoral o detalhamento de bens que possuem atualmente. Entre os cinco candidatos, o deputado federal Capitão Wagner (União) é o que tem a maior quantidade de recursos acumulados. Já Elmano de Freitas (PT) declarou ter menos recursos entre os concorrentes.

Ao todo, Wagner tem R$1,057.122,45. Esse valor é dividido em um veículo – avaliado em R$ 280 mil –, dois apartamentos, duas casas, um terreno e outras aplicações financeiras.

Legenda: Capitão Wagner vai disputar pelo União Brasil Foto: Fabiane de Paula

Desde 2020, o político perdeu 16,6% dos bens. À época, quando concorreu à Prefeitura de Fortaleza, o oposicionista registrou R$ 1.267.695,52 em patrimônio para a Justiça Eleitoral.

Abaixo dele no ranking está o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), com R$ 763.108,65 em bens declarados. O ex-mandatário disse ter um apartamento – avaliado em R$ 480 mil –, um veículo e aplicações financeiras.

Legenda: Roberto Cláudio disputará pelo PDT Foto: Fabiane de Paula

A última vez que o pedetista disputou cargos eletivos foi em 2016, quando foi reeleito prefeito de Fortaleza. À época, Roberto Cláudio informou ter acumulado R$ 601.020,91 em bens. Em seis anos, ele teve um aumento de patrimônio de 27%.

Patrimônio

Em terceiro lugar no ranking de maiores patrimônios está Serley Leal (UP). Ele declarou ter R$177.915,50 em bens. O montante está dividido em um apartamento – custando R$ 155 mil – e investimentos em ações e em previdência privada.

Apesar de estar significativamente distante financeiramente de Roberto Cláudio e Capitão Wagner, Serley viu seu patrimônio dar um salto em dois anos.

Legenda: Serley Leal vai concorrer pela UP Foto: Divulgação

Quando disputou a Prefeitura de Fortaleza como candidato a vice na chapa de Paula Colares (UP), em 2020, ele declarou ter R$ 8.342,70. Com a aquisição de um apartamento, o político teve uma evolução financeira de 2.032,5%.

A lista segue com Zé Batista (PSTU), político que possui R$ 105 mil em bens, divididos em uma casa – de R$ 90 mil – e um veículo. Em 2020, ele disputou as eleições municipais de Fortaleza como vereador. À época, declarou ter R$ 135 mil. Os valores indicam uma desidratação no patrimônio do político de 22,2%.

Legenda: Zé Batista vai concorrer pelo PSTU Foto: Divulgação

No fim da lista está o candidato petista Elmano de Freitas. O político disse ter R$72.162,76. O montante é dividido em um terreno, aplicações financeiras e “outros bens móveis”, um deles avaliado em R$ 38 mil.

Legenda: Elmano de Freitas vai concorrer pelo PT Foto: Thiago Gadelha

Quando disputou a Prefeitura de Caucaia, em 2020, o político havia declarado R$ 20.162,76 em bens. Em dois anos, ele teve uma evolução financeira de 257,9%.

Candidatos a vice-governador

Entre os candidatos a vice-governador, há o único milionário declarado na disputa. O ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho (PSD), que agora tenta retornar ao cargo, declarou ter R$ 2.645.406,63.

O político tem, entre outros bens, duas casas e um apartamento – avaliado em R$ 1.844.359,87. Em seguida aparece a candidata a vice na chapa de Elmano de Freitas. Jade Romero (MDB) declarou como único patrimônio um apartamento avaliado em R$ 112.552,25.

5 Chapas disputam o Governo do Ceará no pleito deste ano

Perto dela aparece Raimundo Gomes de Matos (PL), vice de Capitão Wagner. O ex-deputado federal declarou ter R$ 106.212,62 em bens, incluindo terrenos.

Reginaldo (PSTU), vice de Zé Batista, declarou R$109 mil. O montante está concentrado em um apartamento, avaliado em R$100 mil.

Já o vice na chapa da UP, Bita Tapeba, declarou não ter bens.