Panfletagem, caminhada e carreata: confira a agenda do 2º dia de campanha dos candidatos ao Governo

Após um início movimentado da campanha eleitoral na terça-feira (16), o segundo dia de atos políticos dos candidatos ao Governo do Estado também deve ser agitado, com compromissos em Fortaleza e no interior.

Nesta quarta-feira (17), algumas agendas começam logo cedo, a partir de 7h. Confira abaixo o roteiro completo dos candidatos.

Capitão Wagner (União)

Candidato pelo União Brasil, Capitão Wagner inicia seus atos de campanha com uma visita à Câmara Municipal de Fortaleza, às 9h. À tarde, às 16h, realizará uma caminhada no bairro Pajuçara, em Maracanaú. Por fim, à noite, encerra a sua agenda com um adesivaço na Washington Soares.

Agenda

9h - Visita à Câmara Municipal de Fortaleza

16h - Caminhada na Pajuçara, Maracanaú. Concentração: Rua Paulo Batista - próximo ao Supermercado Mãe Rainha

18h - Adesivaço na Av. Washington Soares, esquina com Av. Oliveira Paiva

Elmano de Freitas (PT)

Para o segundo dia de campanha, Elmano de Freitas reservou a maior parte da manhã para acompanhar o candidato ao Senado do PT em entrevistas e, às 11h, irá fazer uma visita à instituição sem fins lucrativos Casa de Vovó Dedé, na Barra do Ceará. À noite, às 18h, vai realizar a sua primeira carreata no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza.

Agenda

11h - Visita à Casa de Vovó Dedé, na Barra do Ceará

18h - Carreata no Vicente Pinzon, em Fortaleza

Roberto Cláudio (PDT)

Já o postulante pelo PDT vai iniciar a sua agenda com uma caminhada no bairro Canindezinho, às 7h. Em seguida, vai para Redenção, na região do Maciço de Baturité, onde tem ato marcado para às 9h. Depois, é a vez de seguir para a região Norte, onde terá evento às 11h, em Santa Quitéria; às 16h, em Salitre; e às 19h em Salitre.

Agenda

7h - Caminhada no bairro Canindezinho, em Fortaleza

9h - Redenção

11h - Santa Quitéria

16h - Salitre

19h - Forquilha

Serley Leal (UP)

O candidato da Unidade Popular começa seu segundo dia de campanha com uma planfetagem na estação José de Alencar, do Metrô de Fortaleza, às 7h30. À tarde, às 16h, vai continuar a distribuição de material gráfico no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza.

Agenda

7h30 - Panfletagem na estação José de Alencar do Metrô de Fortaleza (Rua Guilherme Rocha, s/n - Centro)

16h - Panfletagem no bairro Antônio Bezerra

Até o momento, os candidastos Zé Batista, do PSTU, e Chico Malta, do PCB, não divulgaram agendas de campanha para quarta-feira (17).