Capitão Wagner e Elmano terão maior tempo de rádio e TV; Roberto Cláudio perde soma do PSDB

Com início previsto para o próximo dia 26 de agosto, os tempos de cada candidato na propaganda gratuita eleitoral no rádio e TV foram divulgados nesta quinta-feira (18) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Entre os candidatos ao Governo do Ceará, o que terá mais tempo disponível é Capitão Wagner (União), seguido por Elmano de Freitas (PT). Com uma diferença de mais de um minuto - tanto no horário eleitoral como nas inserções - está Roberto Cláudio (PDT).

A divisão de tempo entre os candidatos ocorre de duas formas. Cada um deles tem, desde o início, 20 segundos distribuídos igualitariamente entre todos. O restante do tempo é proporcional à representatividade, na Câmara dos Deputados, dos partidos que integram a coligação dos candidatos.

Os impasses judiciais em torno dos partidos que integram as coligações teve impacto no tempo das candidaturas. Com a liminar estabelecendo a neutralidade na disputa eleitoral, a federação do PSDB com Cidadania não teve o tempo incluído em nenhuma das chapas.

Já o Pros, que tem sido disputado por duas coligações - a de Elmano e Wagner -, também não teve o tempo incluído na definição.

Horário de cada candidato

No horário eleitoral gratuito, o tempo de cada candidato ao Governo do Ceará ficou assim:

Capitão Wagner (União Brasil): 3min50

Elmano de Freitas (PT): 3min37

Roberto Cláudio (PDT): 2min32

Chico Malta (PCB): 20 segundos

Serley Leal (União Popular): 20 segundos

Zé Raimundo (PSTU): 20 segundos

Além disso, os candidatos também tem tempo para inserções da TV e rádio. Neste caso, as propagandas eleitorais aparecem no intervalo da programação.

Nas inserções, o tempo de cada candidato é um pouco maior, ficando definido desta forma:

Capitão Wagner (União Brasil): 5min22

Elmano de Freitas (PT): 5min04

Roberto Cláudio (PDT): 3min32

Chico Malta (PCB): 28 segundos

Serley Leal (União Popular): 28 segundos

Zé Raimundo (PSTU): 28 segundos

Dias das propagandas

Além disso, também foram decididos os dias do horário eleitoral gratuito dedicados para os candidatos, de acordo com o cargo ao qual irão concorrer em 2022.

Às segundas, quartas e sexta-feiras, serão exibidas as propagandas para deputado estadual, senador e governador. Às terças, quintas e sábados, serão as propagandas de deputado federal e presidente.

O horário de veiculação será sempre o mesmo: das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25 no rádio; e das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55 na televisão.

